Парламентская делегация Турции посетила Минский тракторный завод

В ходе визита в Беларусь турецкой парламентской делегации запланирована обширная деловая программа. Так, 27 октября гости оценили белорусскую технику на Минском тракторном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе визита в Беларусь турецкой парламентской делегации запланирована обширная деловая программа. Так, 27 октября гости оценили белорусскую технику на Минском тракторном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им продемонстрировали линейку тракторов, газонокосилок и мотоблоков разной мощности. Рассказали об истории предприятия.