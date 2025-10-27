Парламентская делегация Турции посетила Минский тракторный завод

Треш-розыгрыш квартиры от Mellstroy: как бороться с подобными вбросами – рассказали в СК

«Это разъяснение санкции статьи Уголовного кодекса, когда эти видео начинают граничить с нарушением общественного порядка. И тогда очень легко этот весь информационный пузырь пробивается», – объяснил Александр Суходольский.