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Парламентская делегация Турции посетила Минский тракторный завод

27 октября 2025 17:02
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В ходе визита в Беларусь турецкой парламентской делегации запланирована обширная деловая программа. Так, 27 октября гости оценили белорусскую технику на Минском тракторном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Турции посетила Минский тракторный завод-2

Им продемонстрировали линейку тракторов, газонокосилок и мотоблоков разной мощности. Рассказали об истории предприятия.

# Беларусь-Турция # Международное сотрудничество

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