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Лукашенко: сейчас и тогда мы не воюем против них. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают

27 февраля 2022 12:27
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Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: сейчас и тогда мы не воюем против них. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сейчас и тогда мы не воюем против них. В этом нет никакой необходимости. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают. И не нужно. Киев окружен, города эти окружены, где-то они заняли города. Зачем с территории Беларуси за 200-400 километров до Киева производить обстрел? Это же безумство, это же на публику. А если в деталях разобраться, в этом нет никакой необходимости. Россия сейчас не применяет ракеты дальнего действия со стороны севера – только ближнего боя. Тактические вооружения. Зачем стратегическое оружие? Если и применяется высокоточное стратегическое оружие – с бассейна Черного и Азовского морей с территории России, которое летит 1200-1500 километров. Поэтому это вранье. Никакой войны с территории Беларуси не идет.  

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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