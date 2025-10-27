Беларусь принимает участие в ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии

Нацелены на победу. Беларусь принимает участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первенство среди женщин и мужчин принимает Саудовская Аравия. За звание лучших здесь будут бороться более 200 атлетов со всего мира.

Сборные команды уже прибыли в Эр-Рияд. Им предстоят состязания в четырех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы с препятствиями, пожарная эстафета, боевое развертывание. Все то, с чем сталкиваются спасатели в реальных условиях работы, результат которой – чья-то спасенная жизнь. У спортсменов сегодня, 27 октября, день финальной подготовки к стартам. На тренировке побывал Глеб Прокофьев.

Стадион имени принца Фейсала ибн Фахда обычно принимает футбольные матчи или легкоатлетические старты. Но в ближайшие дни он станет ареной для проведения чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Сегодня спортсменам дана единственная возможность потренироваться на стадионе перед официальными стартами. На каждую дисциплину всего 15 минут. За это время участникам необходимо опробовать спортивное оборудование, отработав ключевые элементы испытаний. Белорусы уверенно освоились на площадке.

Никита Черепко, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

В целом пытаемся справиться с жарой. – Покрытие отличается от того, где вы тренировались? – Да, здесь оно более пружинистое. Скорее всего, мое такое мнение, что будут показаны хорошие результаты.

Валентина Мартос, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

Стараемся обратить внимание на все детали, потому что все-таки для нас это и база другая, и новое оборудование. Поэтому нужно приловчиться.

В Эр-Рияд приехали участники из почти 20 стран: от Австрии и Казахстана до Китая и Камеруна. Соперники присматриваются на тренировках за белорусами – чувствуют серьезную конкуренцию, ведь в составе нашей команды проверенные бойцы с опытом международных стартов и громкими победами. Восемь раз мы становились чемпионами мира среди мужчин и один среди женщин. В 2025 году белорусские спасатели вновь готовы взойти на вершину пьедестала.