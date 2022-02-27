Лукашенко: «Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем. Раненые, погибшие люди»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем. Раненые, погибшие люди. Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого? И будем лечить. И будем поддерживать. И кормить будем. Надо будет крестьянам, людям рабочим помочь в Украине – и им поможем. Я вчера сказал: и посеять поможем. Поэтому не надо на нас нападать и тут из «Квартала-95» каким-то голоском подвывать, что «белорусы, сделайте правильный выбор». Слушай, ты разберись у себя со своим выбором. У нас уже половина белорусов сделала этот выбор. Опоздал немного. Ну почему в единый тон, в единый голос подпевают? Я с Эммануэлем Макроном вчера разговаривал – и он. В этой части один в один. Это как в 2020 году было. Отмашку дали – и все запели в один голос. Мы это уже проходили.

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