Геннадий Давыдько: когда мы видим, что происходит в мире, нам так важно иметь этот защитный закон

Новости Беларуси. Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом продолжает работу в Доме профсоюзов. Здесь аккумулируется информация от национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 февраля там собираются те, кто с первых дней важнейшей для Беларуси политической кампании включился в работу. Это руководители общественных объединений, наблюдатели, сенаторы, политологи, лидеры мнений. Предлагаем послушать, с каким настроением и мыслями они проводят этот день.
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Сегодня, когда мы видим, что происходит в мире, нам так важно иметь этот защитный закон, который будет усиливать нашу государственность, усиливать социальную активность государства, усиливать участие граждан в управлении своей страной. Это крайне важно.
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