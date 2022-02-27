«Не нашли ни одной, даже мельчайшей ошибки». Вот что говорят международные наблюдатели о белорусском референдуме
Новости Беларуси. «Процесс проходит открыто и прозрачно», – отмечают международные наблюдатели на референдуме в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе мониторинговых групп представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Центральных избирательных комиссий ряда стран, европейские парламентарии. 195 представителей ближнего и дальнего зарубежья приехали в нашу страну. Они посещают участки не только в крупных городах, но и в глубинке, общаются с голосующими.
Милун Йованович, международный наблюдатель (Сербия):
Мы посетили семь участков для голосования – все на уровне, высокий уровень организации. Мы не нашли ни одной, даже мельчайшей ошибки в работе участков.
Казыбек Кочконов, глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества:
Процесс референдума проходит очень хорошо, никаких нарушений миссия ШОС наблюдателей не замечала. Мы подходили даже к наблюдателям, которые присутствовали на референдуме, в избирательных участках, спрашивали, есть ли какие-то нарушения. Говорят: нет, все очень хорошо. Хочу сказать, что сама подготовка очень хорошая, очень была профессионально подготовленной.