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«Не нашли ни одной, даже мельчайшей ошибки». Вот что говорят международные наблюдатели о белорусском референдуме

27 февраля 2022 14:01
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Новости Беларуси. «Процесс проходит открыто и прозрачно», – отмечают международные наблюдатели на референдуме в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе мониторинговых групп представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Центральных избирательных комиссий ряда стран, европейские парламентарии. 195 представителей ближнего и дальнего зарубежья приехали в нашу страну. Они посещают участки не только в крупных городах, но и в глубинке, общаются с голосующими.  

«Не нашли ни одной, даже мельчайшей ошибки». Вот что говорят международные наблюдатели о белорусском референдуме-1

Милун Йованович, международный наблюдатель (Сербия):  
Мы посетили семь участков для голосования – все на уровне, высокий уровень организации. Мы не нашли ни одной, даже мельчайшей ошибки в работе участков.  

«Не нашли ни одной, даже мельчайшей ошибки». Вот что говорят международные наблюдатели о белорусском референдуме-3

Казыбек Кочконов, глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества:  
Процесс референдума проходит очень хорошо, никаких нарушений миссия ШОС наблюдателей не замечала. Мы подходили даже к наблюдателям, которые присутствовали на референдуме, в избирательных участках, спрашивали, есть ли какие-то нарушения. Говорят: нет, все очень хорошо. Хочу сказать, что сама подготовка очень хорошая, очень была профессионально подготовленной.  

«Не нашли ни одной, даже мельчайшей ошибки». Вот что говорят международные наблюдатели о белорусском референдуме-5

Самая представительная миссия наблюдателей – от СНГ. В ее составе 150 аккредитованных экспертов. Итоговое заявление о результатах мониторинга они намерены озвучить завтра, 28 февраля.  

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# Референдум

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