«Не нашли ни одной, даже мельчайшей ошибки». Вот что говорят международные наблюдатели о белорусском референдуме

Новости Беларуси. «Процесс проходит открыто и прозрачно», – отмечают международные наблюдатели на референдуме в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе мониторинговых групп представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Центральных избирательных комиссий ряда стран, европейские парламентарии. 195 представителей ближнего и дальнего зарубежья приехали в нашу страну. Они посещают участки не только в крупных городах, но и в глубинке, общаются с голосующими.

Милун Йованович, международный наблюдатель (Сербия):

Мы посетили семь участков для голосования – все на уровне, высокий уровень организации. Мы не нашли ни одной, даже мельчайшей ошибки в работе участков.