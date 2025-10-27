Этот аккаунт уже удалён! В Брестском облисполкоме высказались о фейке про упавший самолёт

Ответ на фейки. Какие инфотехнологии сейчас в тренде? Что делают госорганы, когда становятся объектами клеветы? Почему вбросы – оружие общественного поражения? Существует ли вакцина от лжи и кто прописывает уколы правды? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили медиафакторы гибридной войны.

Владислав Джигило, ведущий референт информационно-аналитического отдела главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома:

Разобрались. Во-первых, этот аккаунт уже удален. Наши службы отработали. Когда такое появляется в Сети, тут важно взаимодействие всех заинтересованных структур, чтобы оперативно на это отреагировать. ИИ и TikTok – это сейчас большая проблема для инфопространства. Даже говоря о нашем первом регионе, мы создали пул блогеров, который работает в TikTok и также пытается фейкам противостоять.

Говоря конкретно об этом кейсе, отмечу, что главное – пробить информационный пузырь. Каждый находится в своем информационном пузыре. И наша задача, чтобы с помощью фактов и опровергнуть этот фейк, чтобы правдивая информация вышла не только в государственных Telegram-каналах, но также у нашего пула блогеров, чтобы она в принципе разошлась. И здесь ключевую роль играет оперативность. То есть оперативно сработать. Перед тем как выезжать в Минск, я смотрел, там не только этот самолет был.

Кирилл Казаков, СТВ:

Там падало практически во всех городах Брестской области.

Владислав Джигило:

Жабинка та же была, Барановичи. Как раз по этим «тиктокам» мы и отработали.

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