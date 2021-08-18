Появляется донат, тратят деньги. Чем различаются киберспорт и гейминг?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Говоря о киберспорте, где вот эта тонкая грань между тем, что человек сутками пропадает в интернете, или все-таки превращается в увлечение, в какую-то пользу для себя и даже награды, титулы, может быть даже деньги?

Денис Богуш, председатель Федерации киберспорта:

Я бы сразу просил понимать и разделять. Есть понятие гейминга и есть понятие киберспорта. Екатерина Забенько:

Расскажите, что это такое и чем они различаются? Денис Богуш:

Мы говорим о некоем «запойном» гейминге. Это серьезный инструмент для молодежи, которая, зашиваясь дома, социализируется внутри Сети. Екатерина Забенько:

К сожалению, не только молодые люди. Сколько мужей потеряли жены за компьютерами дома. Денис Богуш:

Но они же их не потеряли.

Екатерина Забенько:

Можно найти. Денис Богуш:

Есть гейминг. И гейминг – это совершенно отдельная история. Есть понятные киберспортивные дисциплины, в мире их порядка 10. Если мы берем наш континент, то свои, в Штатах – свои более популярные, в Азии – свои. Игры, на которые невозможно повлиять, на исход путем доната. То есть ты не можешь купить себе суперпушку и пойти с ней, выиграть чемпионат мира. Ты должен использовать сугубо навыки, профессиональные навыки свои, которые ты отработал, отыгрывая в команде, взаимодействуя с психологом, тренером и так далее. Что касается гейминга, ты можешь купить себе суперпушку и пойти развалить весь город, и стать суперчемпионом. Екатерина Забенько:

То есть правил игры значительно меньше. Денис Богуш:

Да. И, конечно, появляется донат, детки тратят деньги, и мужья тратят деньги для того, чтобы быть лучшим. Я сравнил бы это с получением кайфа в короткое время за небольшие деньги. Потому что, скажем, сходить сегодня в ресторан и купить какой-нибудь предмет – это абсолютно разные деньги. Я имею в виду предмет дешевле. Но эффект превосходства у тебя на глазах.