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Появляется донат, тратят деньги. Чем различаются киберспорт и гейминг?

18 августа 2021 10:43
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Говоря о киберспорте, где вот эта тонкая грань между тем, что человек сутками пропадает в интернете, или все-таки превращается в увлечение, в какую-то пользу для себя и даже награды, титулы, может быть даже деньги?

Появляется донат, тратят деньги. Чем различаются киберспорт и гейминг?-1

Денис Богуш, председатель Федерации киберспорта:
Я бы сразу просил понимать и разделять. Есть понятие гейминга и есть понятие киберспорта.

Екатерина Забенько:
Расскажите, что это такое и чем они различаются?

Денис Богуш:
Мы говорим о некоем «запойном» гейминге. Это серьезный инструмент для молодежи, которая, зашиваясь дома, социализируется внутри Сети.

Екатерина Забенько:
К сожалению, не только молодые люди. Сколько мужей потеряли жены за компьютерами дома.

Денис Богуш:
Но они же их не потеряли.

Появляется донат, тратят деньги. Чем различаются киберспорт и гейминг?-4

Екатерина Забенько:
Можно найти.

Денис Богуш:
Есть гейминг. И гейминг – это совершенно отдельная история. Есть понятные киберспортивные дисциплины, в мире их порядка 10. Если мы берем наш континент, то свои, в Штатах – свои более популярные, в Азии – свои. Игры, на которые невозможно повлиять, на исход путем доната. То есть ты не можешь купить себе суперпушку и пойти с ней, выиграть чемпионат мира. Ты должен использовать сугубо навыки, профессиональные навыки свои, которые ты отработал, отыгрывая в команде, взаимодействуя с психологом, тренером и так далее. Что касается гейминга, ты можешь купить себе суперпушку и пойти развалить весь город, и стать суперчемпионом.

Екатерина Забенько:
То есть правил игры значительно меньше.

Денис Богуш:
Да. И, конечно, появляется донат, детки тратят деньги, и мужья тратят деньги для того, чтобы быть лучшим. Я сравнил бы это с получением кайфа в короткое время за небольшие деньги. Потому что, скажем, сходить сегодня в ресторан и купить какой-нибудь предмет – это абсолютно разные деньги. Я имею в виду предмет дешевле. Но эффект превосходства у тебя на глазах.

Появляется донат, тратят деньги. Чем различаются киберспорт и гейминг?-7

Екатерина Забенько:
Вы лично через что прошли? Была ли у вас зависимость или вы все всегда держали под контролем?

Денис Богуш:
Я прошел через спорт, настоящий, классический спорт. У меня вся семья спортсмены. Я с детства в тренерских, сам долго плавал. По факту появление Федерации как федерации и этой структуры – это сугубо посыл к спорту. Для нас гейминг – это своего рода песочница, откуда можно было бы кого-нибудь выбрать. Чем более зависим этот молодой человек, чем более он в «запойном» гейминге, тем он нам больше не подходит. Нам идеально подходят студенты БГУФК, люди, у которых есть база.

Екатерина Забенько:
То есть интеллект, стремление, а не зависимость.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Холодная голова работает.

Появляется донат, тратят деньги. Чем различаются киберспорт и гейминг?-10

Денис Богуш:
Да, конечно. И четкое понимание, целеполагание, тайм-менеджмент и все остальное, как в обычном спорте.

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# Интернет # общество # Екатерина Забенько # Денис Богуш # Алеся Лакина # Фотофакт

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