Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования

Стражи порядка круглосуточно несут свою службу. Их привлекают к расследованию самых запутанных дел. Нередко, рискуя жизнью, они участвуют в поиске и задержании опасных преступников, занимаются профилактикой бытовых правонарушений, обеспечивают спокойствие и тишину на улицах столицы.

Для многих из них борьба с криминалом стала делом всей жизни. Даже в этот праздничный день большинство столичных милиционеров на работе. А в последнее время профессия все больше входит в число популярных.