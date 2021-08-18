«Они залипли, они пропали там». Как избавиться от компьютерной зависимости?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Любая игра в принципе может вызвать зависимость.
Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
К нам обращаются периодически в медицинский центр родители молодых людей, особенно студентов, которые просто зависают, если так можно говорить, в компьютере, онлайн-играх, полностью ограничивая себя в естественной, нормальной жизни. У них там друзья, они общаются, у них там чаты. А в этой жизни – в нормальной, естественной – они два слова не могут связать, не могут выступить инициаторами беседы, с противоположным полом познакомиться, застенчивые и так далее. У таких молодых людей и развивается зависимость, потому что им комфортно в виртуальном мире.
Екатерина Забенько:
Кто виноват? Может быть родители, которые позволяли слишком много времени проводить у компьютера? Потому что сейчас они на самом деле не могут вытащить своих детей.
Иван Коноразов:
Я бы так сказал, наверное, не «кто виноват», а что способствовало этому.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что это очень серьезная проблема. Что вы посоветуете родителям, чтобы дети все-таки возвращались в семью, на улицу, в школу?
Иван Коноразов:
Сейчас очень много молодых родителей сажают своих маленьких детей перед планшетом, компьютером смотреть мультики, и дети сидят целый день эти мультики смотрят. Себе выбирают что-то пальцами в гаджетах. И все, они залипли, они пропали там.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
И что, не давать им гаджеты?
Иван Коноразов:
Ограничивать время просмотра этих мультиков, расширять их кругозор, занимать детей другими играми, общением не в виртуальном мире, а общением вживую с родителями, родственниками. Совместные прогулки, спорт, занятия физкультурой. Человек должен полноценно развиваться в разных направлениях. А если он зависает только в виртуальном мире, то есть изначально это мультики, игры развивающие, потом ему это становится неинтересно, он переходит в какие-то более серьезные игрушки. И, естественно, у него идет развитие в одном только направлении.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А если ребенок постарше – 14-16 лет, и он уже зависим и кроме компьютера ничего не видит, постоянно так проводит время, как быть родителям? Может, есть медикаментозное лечение?
Иван Коноразов:
Первое – к специалисту обратиться. Обратиться к психиатрам-наркологам, психотерапевтам. Если это не совсем выраженная зависимость, родители просто видят, что есть вопросы, которые надо бы подкорректировать, то в этом случае можно к психологам обращаться.