«Они залипли, они пропали там». Как избавиться от компьютерной зависимости?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Любая игра в принципе может вызвать зависимость.

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

К нам обращаются периодически в медицинский центр родители молодых людей, особенно студентов, которые просто зависают, если так можно говорить, в компьютере, онлайн-играх, полностью ограничивая себя в естественной, нормальной жизни. У них там друзья, они общаются, у них там чаты. А в этой жизни – в нормальной, естественной – они два слова не могут связать, не могут выступить инициаторами беседы, с противоположным полом познакомиться, застенчивые и так далее. У таких молодых людей и развивается зависимость, потому что им комфортно в виртуальном мире. Екатерина Забенько:

Кто виноват? Может быть родители, которые позволяли слишком много времени проводить у компьютера? Потому что сейчас они на самом деле не могут вытащить своих детей. Иван Коноразов:

Я бы так сказал, наверное, не «кто виноват», а что способствовало этому.

Екатерина Забенько:

Я знаю, что это очень серьезная проблема. Что вы посоветуете родителям, чтобы дети все-таки возвращались в семью, на улицу, в школу? Иван Коноразов:

Сейчас очень много молодых родителей сажают своих маленьких детей перед планшетом, компьютером смотреть мультики, и дети сидят целый день эти мультики смотрят. Себе выбирают что-то пальцами в гаджетах. И все, они залипли, они пропали там. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

И что, не давать им гаджеты?