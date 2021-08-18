Почему казино не выгодно разорять гостей? Мнение руководителя Ассоциации развития игорного бизнеса

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Какие последствия могут нести виртуальные увлечения?

Алексей Марченко, руководитель Ассоциации развития игорного бизнеса:

Я лично считаю, что это совершенно естественный процесс на самом деле, изменение нашей объективной реальности. Екатерина Забенько:

То есть бороться с этим бесполезно, нужно просто подстроиться? Алексей Марченко:

Часть внимания человека перемещается в виртуальную сферу, и это неизбежно. Екатерина Забенько:

Огромная часть. Алексей Марченко:

Поголовно, от бабушек до младенцев. Ничего с этим не сделаешь, это просто часть эволюции. Это точно так же, как бороться с изменением климата путем взимания штрафов за выбросы CO2. Это просто глупость и для кого-то бизнес.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А замечают ли ваши менеджеры, когда у кого-то из посетителей азарт уже выходит из-под контроля? Алексей Марченко:

Конечно, этому учат людей, особенно если говорить о серьезных казино. Это часть профессиональной подготовки персонала. Екатерина Забенько:

Считается, что если человек зависимый приходит в казино, от него можно больше получить прибыль. Поспорьте с этим.

Алексей Марченко:

Нет. С очевидным утверждением, что можно получить больше прибыль, – не стоит. Ни одно игорное заведение не имеет целью разорить клиента. Это как зарезать корову, дающую молочко. Это же очень глупо на самом деле. И вот эти все сказки про то, что казино только и ждет, когда человек побежит, заложит квартиру и принесет им... Екатерина Забенько:

Вы первые скажете «стоп», если почувствуете, что уже все выходит из-под контроля. Алексей Марченко:

Абсолютно верно. Людей выводят, людям объясняют: сядь, отдохни, передохни, напиши заявление.

Алексей Марченко:

Есть гейминг, а есть гэмблинг – это две большие разницы. Если среди молодежи от 10 до 20, после 20 уже кто остается в гейминге – это уже профессиональный спорт или совсем любители. Я знаю людей, которые играют в компьютерные игрушки с огромным удовольствием, кому за 50 и даже за 60. А что касается гэмблинга, детвора здесь совсем ни при чем. Здесь срез – люди в районе 40 лет, которые приходят за своим адреналином. Он не может получить этот адреналин, катаясь на танке или бегая по коридору с виртуальной пушкой какой-то. Екатерина Забенько:

Некоторые и прилетают за адреналином. Сколько мы знаем этих историй фантастических о том, как олигархи из России (там очень много нелегальных казино) прилетают в Минск для того, чтобы получить тот самый адреналин. Алексей Марченко:

Но тут есть один нюанс. Олигарху из России все равно, где выходить из самолета – Монако, Лас-Вегас. Екатерина Забенько:

Тут быстрее можно долететь до того самого адреналина.