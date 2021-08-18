Дарить или завещать? Поговорили с юристом о разделении наследства

Ничто так не портит отношения между близкими людьми, как борьба за квадратные метры. Чтобы не подвергать любимых родственников лишнему стрессу, многие решают еще при жизни распорядиться своим имуществом. И тут возникает вполне логичный вопрос: дарить или завещать? Дарение, к примеру, – двусторонняя сделка, которую практически невозможно отменить или расторгнуть.

Александр Костюкевич, юрист:

В Гражданском кодексе предусмотрено, что отменить дарение можно в случае умышленного покушения на жизнь дарителя либо членов его семьи, либо близких родственников или умышленное причинение телесных повреждений. Это редкие случаи, но тем не менее отменить дарение можно. Также возможна отмена дарения, если даритель переживает одариваемого. Но такое условие об отмене такого договора дарения должно быть четко указано в договоре. Также собственники не должны забывать: регистрация в жилом помещении, которое они решили подарить, – обязательное условие. В ином случае одариваемый может в любой момент продать квадратные метры без вашего ведома.

В отличие от дарственных, завещание – односторонняя сделка, другими словами, свободное волеизъявление по распоряжению имуществом после смерти. Александр Костюкевич:

Если мы определили наследника, который полностью получает жилое помещение или квартиру, жилой дом, то мы должны помнить, что есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Наследодатель умирает, у него есть наследники, например, несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, супруга или родители. Они имеют право, независимо от того, что указано в завещании, на обязательную долю в наследстве. Она составляет половину того, что им бы причиталось, если бы не было завещания и наследование происходило по закону.

И хотя на первый взгляд составление завещания кажется делом нехитрым, юристы не перестают напоминать: здесь, как и в любом другом вопросе, есть свои подводные камни.

Александр Костюкевич:

Что касается наследования по завещанию, то право представления законодательством не предусмотрено. В данном случае если есть три наследника и один из них умирает до момента открытия наследства, то причитающаяся ему доля уже будет считаться незавещанной и она будет распределяться по закону. Наследники получают по 1/6 части. Если же у нас будет наследование по завещанию и сработает норма, что часть имущества остается незавещанной, она будет распределяться по закону, то вот эта 1/3 будет разделена между четырьмя наследниками. Два наследника, которые получили уже часть имущества по завещанию, они получат по 1/3 части, которая считается незавещанной. А уже наши прямые потомки, которые наследовали бы по праву представления, получат только 1/9 часть.

При большом желании этой ситуации можно избежать, если заранее прописать в завещании, кто будет являться подназначенным наследником.