Окажут максимальную помощь. Как будут эвакуировать белорусских граждан из Афганистана?

Новости Беларуси. Девять обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации из Афганистана получили белорусские дипломаты. Об этом сообщил посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в Кабуле у Беларуси нет диппредставительства. По консульским вопросам нашим соотечественникам рекомендовано обращаться в посольство в Душанбе. Как рассказал Олег Иванов, прорабатываются различные варианты вывоза белорусских граждан, а также граждан Афганистана с видом на жительство в нашей стране. Дипломаты находятся в тесном контакте с заявителями. В посольстве заверили, что помощь будет оказана всем.

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству:

Уже сейчас мы достигли предварительной договоренности с нашими партнерами, в том числе с международными, что белорусским гражданам или афганцам с видом на жительство в Беларуси будет оказана максимальная помощь. Мы связались с некоторыми международными партнерами-организациями, которые достаточно свободно работают и в Афганистане, и в Таджикистане, и в Пакистане, например.

Организация Ага Хана – есть у нас такие договоренности – постараемся, если нужно будет, задействовать их возможности. Плюс некоторые международные наши партнеры, международные организации, которые будут эвакуировать своих сотрудников, есть понимание, что нам тоже окажут необходимое содействие. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос мы решим и в дальнейшем будем строить свои отношения с Исламской Республикой Афганистан так же, как мы строили до сих пор – на принципах взаимного удовлетворения, в целях развития двух стран, с тем, чтобы граждане наших стран ощущали заботу и поддержку своих государств.