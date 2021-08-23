Антонина Кошель: «Деткам по кругу пускаешь свою золотую медаль, они просто вот так смотрят на неё»
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Настя, на вас смотрят – красивая девчонка – и говорят: «Она пошла в спорт и все получила, и все хорошо, и все легко». Это так?
Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, двукратный серебряный призер II Европейских игр, участница Олимпийских игр в Токио:
Все не так просто, это действительно тяжелый труд. И если мы говорим об интернете, соцсетях, то можно мотивировать детей, которые просматривают твою страничку, теми же упражнениями, своими прыжкам, тренировками. Но, конечно, вживую это естественнее, можно познакомиться, пообщаться вживую, как наглядный пример.
Кирилл Казаков:
Все лето Национальный олимпийский комитет по всей стране организовывал фестиваль «Вытокі». Он будет проходить в Минске 28 августа. Это та история, которая действительно действенная?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно.
Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
Естественно, и надо продолжать эту работу. В свое время, когда были представительства НОК РБ по областям, в Минской области мы очень много проводили мероприятий и за здоровый образ жизни, за встречу с тружениками села, мы выезжали в поле. Я с медалью, мы фотографировались со всеми. В шахту спускались в Солигорске на тысячу метров вниз, там были. И с удовольствием люди встречали и смотрели. И общались мы, еще говорили: «Медаль за спорт, медаль за труд из одного металла льют», – тоже такое было. Поэтому очень важно встречаться с трудовыми коллективами. Там же и родители, которые потом приведут детей и покажут. А сколько мы проводили соревнований с маленькими детьми: от значка ГТО к олимпийской медали, это тоже все было. И когда деткам по кругу пускаешь свою золотую медаль, они просто вот так смотрят на нее, потом родители.
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