Антонина Кошель: «Деткам по кругу пускаешь свою золотую медаль, они просто вот так смотрят на неё»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Настя, на вас смотрят – красивая девчонка – и говорят: «Она пошла в спорт и все получила, и все хорошо, и все легко». Это так?

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, двукратный серебряный призер II Европейских игр, участница Олимпийских игр в Токио:

Все не так просто, это действительно тяжелый труд. И если мы говорим об интернете, соцсетях, то можно мотивировать детей, которые просматривают твою страничку, теми же упражнениями, своими прыжкам, тренировками. Но, конечно, вживую это естественнее, можно познакомиться, пообщаться вживую, как наглядный пример. Кирилл Казаков:

Все лето Национальный олимпийский комитет по всей стране организовывал фестиваль «Вытокі». Он будет проходить в Минске 28 августа. Это та история, которая действительно действенная? Анастасия Мирончик-Иванова:

Конечно.