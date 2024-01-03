Повёз первых пассажиров в 1984-м! Пообщались с «Минчанином года» – машинистом минского метро

Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни.
Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни.
Екатерина Забенько, СТВ:
Машинист-инструктор Минского метрополитена в 2023 году получил почетный статус «Минчанин года». Вы тот самый первый машинист, который повез первых пассажиров Минского метрополитена в 1984 году.
Иван Овсяник, «Минчанин года», машинист-инструктор ГП «Минский метрополитен»:
Все-таки один из первых, потому что нас было много – 60 человек.
Екатерина Забенько:
Но все равно легенда! Наверное, мало осталось таких людей, сотрудников метрополитена, которые помнят самое начало.
Иван Овсяник:
На сегодня совсем мало осталось из нашей когорты. Мы сейчас больше обучаем молодых, уже свет в конце туннеля я не вижу, только если проеду иногда.
Екатерина Забенько:
Изменилось метро с тех пор?
Иван Овсяник:
Метро изменилось, сильно изменилось. Изменился подвижной состав, сейчас вообще новая техника пришла. Работает по-другому, намного комфортнее для пассажиров и для машинистов.
Екатерина Забенько:
Гордитесь тем, что стали «Минчанином года». Было для вас это удивлением?
Иван Овсяник:
Сказали, что подали, я даже не думал, что пройду на эту номинацию. Но, наверное, как-то повезло. Горжусь. Этот год для меня, наверное, один из самых удачных, не считая 1984-го, когда повел первый поезд. 40 лет как я уже работник метро.
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