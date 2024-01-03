Повёз первых пассажиров в 1984-м! Пообщались с «Минчанином года» – машинистом минского метро

Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни.

Екатерина Забенько, СТВ:

Машинист-инструктор Минского метрополитена в 2023 году получил почетный статус «Минчанин года». Вы тот самый первый машинист, который повез первых пассажиров Минского метрополитена в 1984 году.

Иван Овсяник, «Минчанин года», машинист-инструктор ГП «Минский метрополитен»:

Все-таки один из первых, потому что нас было много – 60 человек.

Екатерина Забенько:

Но все равно легенда! Наверное, мало осталось таких людей, сотрудников метрополитена, которые помнят самое начало.

Иван Овсяник:

На сегодня совсем мало осталось из нашей когорты. Мы сейчас больше обучаем молодых, уже свет в конце туннеля я не вижу, только если проеду иногда.

Екатерина Забенько:

Изменилось метро с тех пор?