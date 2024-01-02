Месяц на ИВЛ! Белорусские врачи спасли сложную пациентку после родов – она записала видеообращение
Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни.
Екатерина Забенько, СТВ:
Не помните ли вы, сколько вам и вашим коллегам удалось спасти жизней в 2023 году?
Андрей Шмигельский, заведующий отделением реанимации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:
Это тяжело сказать, но если брать статистику, цифры, то в нашу больницу ежегодно обращается порядка 70 тысяч пациентов. Некоторым помощь оказывается на уровне приемного отделения, некоторые переводятся в профильные стационары. А госпитализируется в нашу клинику порядка 35 тысячи человек, то есть в течение года мы помогаем порядка 35 тысячам человек.
Екатерина Забенько:
Не удивлюсь, если в даже не всех пациентов помните, которых в прямом смысле вытянули с того света, подарили жизнь. Но есть люди, которые запоминаются чуть больше остальных. Наверняка это и история Ирины.
Андрей Шмигельский:
Пациентка провела всего в реанимации порядка 50 дней, около 30 из них она провела в реанимации Гомеля, потом была переведена в наше учреждение. У нас в реанимации она была порядка 20 дней. Всего порядка 72 дней она провела на больничной койке.
У пациентки Ирины, ей 33 года, были роды. Она родила второго ребенка, мальчика. И роды сопровождались множеством осложнений, начиная от кровотечения, продолжая развитием острой ЛОР-патологии. Помимо этого, у пациентки развилось острое нарушение мозгового кровообращения, развилась полиорганная недостаточность. Пациентка на искусственной вентиляции легких провела порядка 30 дней. Проводилась заместительная почечная терапия. Каждый наш рабочий день утром начинался так: как дела у Ирины. В выходные дни постоянно на телефоне.
На 50-й и 51-й день своей болезни пациентка была переведена к нам в неврологоическое отделение нашей клиники, где заново училась ходить.
Екатерина Забенько:
Вы говорите и практически все время у меня мурашки по коже. Потому что вы спасли не просто женщину, а вернули маму новорожденному ребенку и всей ее семье. Это действительно дорогого стоит. И никакие поступки в мире не могут с этим сравниться. Ваша пациентка вам безмерно благодарна и даже записала небольшое видеобращение.
К сожалению, у меня нет возможности сказать каждому спасибо лично. И меньшее, что я могу сделать – это записать это видео с благодарностью. Я хочу выразить свою благодарность, сказать вам огромное спасибо за все, что сделали для меня. За то, что спасли мне жизнь. За весь трепет, за внимание, за заботу. Спасибо вам огромное! Низкий вам поклон!
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