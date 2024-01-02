Месяц на ИВЛ! Белорусские врачи спасли сложную пациентку после родов – она записала видеообращение

Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни. Екатерина Забенько, СТВ:

Не помните ли вы, сколько вам и вашим коллегам удалось спасти жизней в 2023 году?

Андрей Шмигельский, заведующий отделением реанимации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Это тяжело сказать, но если брать статистику, цифры, то в нашу больницу ежегодно обращается порядка 70 тысяч пациентов. Некоторым помощь оказывается на уровне приемного отделения, некоторые переводятся в профильные стационары. А госпитализируется в нашу клинику порядка 35 тысячи человек, то есть в течение года мы помогаем порядка 35 тысячам человек. Екатерина Забенько:

Не удивлюсь, если в даже не всех пациентов помните, которых в прямом смысле вытянули с того света, подарили жизнь. Но есть люди, которые запоминаются чуть больше остальных. Наверняка это и история Ирины.