«Ну что, пойдём смотреть твою картошку». Президенту показали урожай белорусского продукта номер один

Тема картофелеводства вновь оказалась заглавной в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область. Здесь на примере сельхозпредприятия «Рассвет» шла речь о республиканских масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема картофелеводства вновь оказалась заглавной в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область. Здесь на примере сельхозпредприятия «Рассвет» шла речь о республиканских масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тренд «помоги белорусу найти картошку в супермаркете» весной как наводнил соцсети мнениями озаботившихся, так и схлынул, как все искусственное, будто и не было. Найдена бульба, найдены истинные причины происходящего. Для тех, кто знает, откуда берутся клубни, мыслит дальше, чем просто хайп, вопрос селекции, возделывания и продажи картофеля в Беларуси серьезный и рутинный.
Ну что, пойдем смотреть твою картошку.
Итак, выращиванием картофеля занимаются без малого три сотни хозяйств страны. И частные, и государственные. Угодий больше у последних, а урожайность выше у первых. В чем дело? В технологиях? В кадрах? В семенах? Сегодня спрашивали у тех, чей это профиль.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько у тебя земель?
Александр Багель, директор ОАО «Рассвет имени К.П. Орловского»:
Всех земель сельхозугодий у меня – 12,6, а пашни – 9,8. 78 % распаханности в хозяйстве.
– Но пустующих нет земель?
– Нет.
Хозяйство «Рассвет» носит имя его руководителя Кирилла Орловского. Последние 14 лет его дело продолжает Александр Багель. Что сказать, продолжает успешно. 40 % продукции района – плоды их трудов. Уклон на растениеводство. Так, уборку зерновых уже завершили. Два дня назад приступили ко второму хлебу белорусов.
– Бульба есть.
– Хорошая.
– Вы знаете, там у нас пять сортов, поэтому они разные, друг от друга отличаются».
– Но белорусские сорта? Все импортные?
– Выращивали и белорусские года 3-4 назад, но они все-таки дают поменьше.
– А какие у тебя сорта?
– У меня «Королева Анна», «Гала», «Вега». Там на выставке посмотрите.
– А тебе какой сорт больше нравится для питания?
– Я лично дома ем «Королева Анна».
– Я ел, пока мне давали есть его. А сейчас я его не найду.
– Я выращивал «Першацвет», «Гарантию», «Бриз».
– Это белорусские все.
– Да, белорусские. «Першацвет» более-менее. А «Королева Анна» я пробовал года три назад, когда у нас мало было этого сорта. Или не было вообще. Кто-то мне из министров привез из Европы. Говорит: вот попробуйте. Шикарный.
– Он и урожайный, и вкусовые хорошие качества.
Контраргументами в пользу своих сортов руководителей «Рассвета» чуть позже будут пытаться завалить и коллеги, и те, кто за отечественную селекцию отвечает.
Александр Лукашенко:
Вас специально сюда пригласил, чтобы вы покритиковали наших картофелеводов. Особенно ученых, которые мне тут сказки рассказывают в кабинете, что такие сорта создали, что на Западе мечтают об этом. Спрашивают в «Рассвете» – только импортные. Ну, давайте, подходите ближе, послушаем.
Но прежде о ходе почти завершающейся уборочной.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы убрали на площади 91 %.
Александр Лукашенко:
На утро?
– На утро, да.
– Как доложили, с враньем и прочее – 91%.
– Это уже объективная информация. Это без вранья.
– Объективную никто не знает. Намолотили 8 миллионов 414 тысяч тонн зерна. Это с учетом рапса.
– 10% оставшиеся дадут тебе полмиллиона?
– Мы рассчитываем на то, что мы еще уберем 145 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых, уберем гречихи и проса 29 тысячи гектаров, уберем ярового рапса 37 тысяч гектаров. И с учетом тех фермеров, которые у нас не входят в статистику, возделывают до 300 гектаров, значит, мы планируем...
– Что до 300 гектаров?
– Площадь у каждого фермера – до 300 гектаров. Они в статистику идут по итогам года. Поэтому с учетом их мы планируем на 9 миллионов тонн с учетом всех этих культур выйти. Без кукурузы, да.
Картофель тоже в этом году уже убирали, но речь шла о ранних и среднеспелых сортах. И вы тоже их наверняка уже пробовали. Но задача стоит не только сию секунду собрать, продать внутри страны или за рубеж, а продать на внешний рынок максимально выгодно и в нужный момент.
Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля.
Глава государства требовал и требует работать над отечественной селекцией, выводить сорта, устойчивые к болезням и непогоде. Но, конечно, это не значит, что все обязаны их покупать. Тут хозяин – барин. Но барин этот мыслить должен по-государственному.
Сегодня здесь самые известные белорусские сорта. Что-то из уже полюбившегося типа «Манифеста», «Гарантии», «Першацвета», «Бриза». Последние три, кстати, растут на президентском огороде, а скоро окажутся на столах и других его коллег. Глава государства вырастил, собрал и доставит лично каждому в самое ближайшее время.
Лукашенко рассказал, что возьмёт в качестве подарков на саммит ШОС в Китай.
Запрос на белорусские картофели у белорусов большой, свою мы из тысячи отличим, даже в переработанном виде. По-деревенски или фри, проще всего пробовать в Mak.by. С уходом американской сети без фаст-фуда мы не остались, разве что он стал более полезным, но пока еще не 100 % белорусским.