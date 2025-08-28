«Ну что, пойдём смотреть твою картошку». Президенту показали урожай белорусского продукта номер один

Тема картофелеводства вновь оказалась заглавной в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область. Здесь на примере сельхозпредприятия «Рассвет» шла речь о республиканских масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренд «помоги белорусу найти картошку в супермаркете» весной как наводнил соцсети мнениями озаботившихся, так и схлынул, как все искусственное, будто и не было. Найдена бульба, найдены истинные причины происходящего. Для тех, кто знает, откуда берутся клубни, мыслит дальше, чем просто хайп, вопрос селекции, возделывания и продажи картофеля в Беларуси серьезный и рутинный.

Ну что, пойдем смотреть твою картошку. Итак, выращиванием картофеля занимаются без малого три сотни хозяйств страны. И частные, и государственные. Угодий больше у последних, а урожайность выше у первых. В чем дело? В технологиях? В кадрах? В семенах? Сегодня спрашивали у тех, чей это профиль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько у тебя земель? Александр Багель, директор ОАО «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Всех земель сельхозугодий у меня – 12,6, а пашни – 9,8. 78 % распаханности в хозяйстве. – Но пустующих нет земель?

– Нет. Хозяйство «Рассвет» носит имя его руководителя Кирилла Орловского. Последние 14 лет его дело продолжает Александр Багель. Что сказать, продолжает успешно. 40 % продукции района – плоды их трудов. Уклон на растениеводство. Так, уборку зерновых уже завершили. Два дня назад приступили ко второму хлебу белорусов. – Бульба есть.

– Хорошая.

– Вы знаете, там у нас пять сортов, поэтому они разные, друг от друга отличаются».

– Но белорусские сорта? Все импортные?

– Выращивали и белорусские года 3-4 назад, но они все-таки дают поменьше.

– А какие у тебя сорта?

– У меня «Королева Анна», «Гала», «Вега». Там на выставке посмотрите.

– А тебе какой сорт больше нравится для питания?

– Я лично дома ем «Королева Анна».

– Я ел, пока мне давали есть его. А сейчас я его не найду.

– Я выращивал «Першацвет», «Гарантию», «Бриз».

– Это белорусские все.

– Да, белорусские. «Першацвет» более-менее. А «Королева Анна» я пробовал года три назад, когда у нас мало было этого сорта. Или не было вообще. Кто-то мне из министров привез из Европы. Говорит: вот попробуйте. Шикарный.

– Он и урожайный, и вкусовые хорошие качества.

Контраргументами в пользу своих сортов руководителей «Рассвета» чуть позже будут пытаться завалить и коллеги, и те, кто за отечественную селекцию отвечает. Александр Лукашенко:

Вас специально сюда пригласил, чтобы вы покритиковали наших картофелеводов. Особенно ученых, которые мне тут сказки рассказывают в кабинете, что такие сорта создали, что на Западе мечтают об этом. Спрашивают в «Рассвете» – только импортные. Ну, давайте, подходите ближе, послушаем. Но прежде о ходе почти завершающейся уборочной.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы убрали на площади 91 %. Александр Лукашенко:

На утро? – На утро, да.

– Как доложили, с враньем и прочее – 91%.

– Это уже объективная информация. Это без вранья.

– Объективную никто не знает. Намолотили 8 миллионов 414 тысяч тонн зерна. Это с учетом рапса.

– 10% оставшиеся дадут тебе полмиллиона?

– Мы рассчитываем на то, что мы еще уберем 145 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых, уберем гречихи и проса 29 тысячи гектаров, уберем ярового рапса 37 тысяч гектаров. И с учетом тех фермеров, которые у нас не входят в статистику, возделывают до 300 гектаров, значит, мы планируем...

– Что до 300 гектаров?

– Площадь у каждого фермера – до 300 гектаров. Они в статистику идут по итогам года. Поэтому с учетом их мы планируем на 9 миллионов тонн с учетом всех этих культур выйти. Без кукурузы, да.

Картофель тоже в этом году уже убирали, но речь шла о ранних и среднеспелых сортах. И вы тоже их наверняка уже пробовали. Но задача стоит не только сию секунду собрать, продать внутри страны или за рубеж, а продать на внешний рынок максимально выгодно и в нужный момент. Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля. Глава государства требовал и требует работать над отечественной селекцией, выводить сорта, устойчивые к болезням и непогоде. Но, конечно, это не значит, что все обязаны их покупать. Тут хозяин – барин. Но барин этот мыслить должен по-государственному.