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В Беларуси объявили жёлтый уровень погодной опасности

03 января 2024 08:35
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Бесснежный Минск и внушительные сугробы в ряде регионов. Погодный диссонанс наблюдается не только в равномерности распределения осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявили жёлтый уровень погодной опасности-1

Разбежка в температурных показателях тоже впечатляет. Сегодня от нуля градусов по западу и до -16 по востоку Витебской и Могилевской областей. Из-за погодных условий синоптики объявили желтый уровень опасности. В отдельных районах по югу ожидается сильный снег.

# Погода в Беларуси # общество

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