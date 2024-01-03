В Беларуси объявили жёлтый уровень погодной опасности

Бесснежный Минск и внушительные сугробы в ряде регионов. Погодный диссонанс наблюдается не только в равномерности распределения осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбежка в температурных показателях тоже впечатляет. Сегодня от нуля градусов по западу и до -16 по востоку Витебской и Могилевской областей. Из-за погодных условий синоптики объявили желтый уровень опасности. В отдельных районах по югу ожидается сильный снег.