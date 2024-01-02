Ёлка у Дворца спорта собирает очереди – поговорили с человеком, придумавшим оформление

Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни.
Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни.
Екатерина Забенько, СТВ:
Человек, чью работу видят тысячи минчан и гостей столицы, но сам он, как это водится, скромно остается за кадром. Это художник-конструктор предприятия «Минскреклама» Павел Мишин. Это тот человек, который придумал все праздничное оформление на площади возле Дворца спорта. В частности, это креативная елка с туннелем внутри. Его еще называют аркой желаний. Блогеры придумали различные варианты для вашего творения, что говорят в интернете?
Павел Мишин, художник-конструктор ГП «Минскреклама»:
Блогеры ее прозвали туннель или портал в 2024 год.
Екатерина Забенько:
Как пришла такая идея?
Павел Мишин:
Идея, что она выстрелила и стала популярной, там прямо очередь собирается. Кто хочет туда прийти, нужно отстоять. Чтобы такая идея воплотилась, нужна работа очень большого коллектива, большой команды. Это и конструкторы, и сварщика, куча инженеров, монтажники. Чтобы получилась какая-то необычная елка. Еще в феврале придумывали…
Екатерина Забенько:
Получается, в самом начале года вы уже стали продумывать на будущий год.
Павел Мишин:
Мы уже продумываем оформление на следующий год. У нас в феврале была идея сформирована. До этого были просмотрены около 50 елок во всем мире.
Екатерина Забенько:
Такой елки больше в мире нет. Насколько я понимаю, это авторская разработка. Где-то что-то похожее, возможно, и было. Но один в один такой нет нигде.
Павел Мишин:
Да, один к одному такой не существует.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что 2023 год запомнится вам еще и тем, что вы выиграли конкурс на лучший логотип Года мира и созидания. Именно ваш аист своими крыльями сопровождал весь уходящий год. Тоже такое достижение. Гордитесь?
Павел Мишин:
Было неожиданно. В принципе, я считаю, что он соответствует названию – Год мира и созидания. Потому что мир – это наш аист, крылья – Беларусь. Защищает, оберегает нашу Беларусь. Все легко и понятно.
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