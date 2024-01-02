Ёлка у Дворца спорта собирает очереди – поговорили с человеком, придумавшим оформление

Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни.

Екатерина Забенько, СТВ:

Человек, чью работу видят тысячи минчан и гостей столицы, но сам он, как это водится, скромно остается за кадром. Это художник-конструктор предприятия «Минскреклама» Павел Мишин. Это тот человек, который придумал все праздничное оформление на площади возле Дворца спорта. В частности, это креативная елка с туннелем внутри. Его еще называют аркой желаний. Блогеры придумали различные варианты для вашего творения, что говорят в интернете?

Павел Мишин, художник-конструктор ГП «Минскреклама»:

Блогеры ее прозвали туннель или портал в 2024 год.

Екатерина Забенько:

Как пришла такая идея?

Павел Мишин:

Идея, что она выстрелила и стала популярной, там прямо очередь собирается. Кто хочет туда прийти, нужно отстоять. Чтобы такая идея воплотилась, нужна работа очень большого коллектива, большой команды. Это и конструкторы, и сварщика, куча инженеров, монтажники. Чтобы получилась какая-то необычная елка. Еще в феврале придумывали…

Екатерина Забенько:

Получается, в самом начале года вы уже стали продумывать на будущий год.