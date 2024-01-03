В чём сходство служения священника и врача? Поговорили с доктором медицинских наук

Среди самых распространенных опасностей для духовной жизни современного человека часто называют уныние. Здесь немало общего с затяжной усталостью, выгоранием и даже депрессией. Однако методы борьбы с этими состояниями различны. Как подобрать верные? Об этом и не только поговорили с гостем.

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с доктором медицинских наук, профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Василий Каледа, доктор медицинских наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета:

Существует древняя традиция подготовки к праздникам. Наиболее значимыми праздниками для верующих являются Пасха и Рождество Христово. Рождество мы должны встретить в радости, в хорошем настроении, в осознании того, что Христос рождается, что он пришел в этот мир и изменил его. Для верующих важно, что вера дает осознание смысла жизни.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

В чем сходство служения священника и врача?