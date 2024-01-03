Победительница олимпиады по белорусскому рассказала, куда планирует поступать

Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни.
Екатерина Забенько, СТВ:
Екатерина Буткевич в 2023 году победила в республиканской олимпиаде по белорусскому языку. Скольких конкурентов удалось обойти?
Екатерина Буткевич, ученица гимназии № 1 Минска:
Впервые я поучаствовала в республиканской олимпиаде в девятом классе, дошла до заключительного этапа. А в 2023-м я, можно сказать, повторила успех, пройдя снова все этапы. Это школьный, районный, городской и республиканский. И на каждом из этапов я сталкивалась примерно с 40 конкурентами. Так что можно сказать, что победа далась нелегко. Эта заслуга не только моя, но и моего учителя Дешук Светланы Анатольевны и в принципе моего учреждения образования.
Екатерина Забенько:
А чаму менавіта беларуская мова?
Екатерина Буткевич:
Ой, ведаеце, гэта вельмі добрае пытанне. Калі я прыйшла ў гімназію, у пяты клас, я была маленькая, нічога не ведала. Ад беларускай мовы была вельмі далёкая. Маім класным кіраўніком была Святлана Анатольеўна. Яна проста прапанавала: а ці не хочаш ты паспрабаваць? І неяк мы з ёй так пачалі працаваць, вось скончылася менавіта гэтым.
Екатерина Забенько:
Наверняка ты идешь на медаль, у тебя в этом году выпускной класс, 100 баллов будем получать?
Екатерина Буткевич:
На самом деле, я надеюсь, буквально после конца зимних каникул начинается новый этап, городской. По результатам городского этапа есть шанс получить 100 баллов уже в январе, но для этого надо много работать. Сейчас можно сказать, что я практически не отдыхаю, а стараюсь, работаю, вкладываю много усилий.
Решила поступать в БГУИР, рассматриваю специальности, связанные с искусственным интеллектом и программной инженерией.
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