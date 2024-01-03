Победительница олимпиады по белорусскому рассказала, куда планирует поступать

Подводим итоги 2023-го. Каждому есть что вспомнить. А мы пригласили в студию «Большого города» людей, для которых 2023-й точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни. Екатерина Забенько, СТВ:

Екатерина Буткевич в 2023 году победила в республиканской олимпиаде по белорусскому языку. Скольких конкурентов удалось обойти?

Екатерина Буткевич, ученица гимназии № 1 Минска:

Впервые я поучаствовала в республиканской олимпиаде в девятом классе, дошла до заключительного этапа. А в 2023-м я, можно сказать, повторила успех, пройдя снова все этапы. Это школьный, районный, городской и республиканский. И на каждом из этапов я сталкивалась примерно с 40 конкурентами. Так что можно сказать, что победа далась нелегко. Эта заслуга не только моя, но и моего учителя Дешук Светланы Анатольевны и в принципе моего учреждения образования. Екатерина Забенько:

А чаму менавіта беларуская мова? Екатерина Буткевич:

Ой, ведаеце, гэта вельмі добрае пытанне. Калі я прыйшла ў гімназію, у пяты клас, я была маленькая, нічога не ведала. Ад беларускай мовы была вельмі далёкая. Маім класным кіраўніком была Святлана Анатольеўна. Яна проста прапанавала: а ці не хочаш ты паспрабаваць? І неяк мы з ёй так пачалі працаваць, вось скончылася менавіта гэтым.