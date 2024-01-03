Резиденция Деда Мороза в Минске приглашает в гости

Отправить открытку близким, загадать желания и получить подарок от Деда Мороза – праздничные площадки продолжают принимать гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденция Деда Мороза в Минске приглашает устроить фотосессию. В выходные можно пообщаться с самим волшебником и получить от него сувенир за творческий номер. Недалеко от поместья развернулась и большая новогодняя ярмарка. Посетителям предлагают блюда разных кухонь мира. Для маленьких гостей рождественская карусель и батлейка.

Здорово, что люди приходят сюда, могут что-то перекусить, ощутить праздничное настроение. Нам очень нравится. Хорошо, что эту площадку стали использовать для такой ярмарки, очень уютно, тут хорошее пространство. Здорово, что в этом году сделали ярмарку, нам очень нравится.

Все очень красиво, со вкусом, по-новогоднему, по-рождественски. Замечательное настроение, атмосфера праздничная.

Очень здорово и классно, когда ты во взрослом возрасте можешь потрогать сказку, мы очень рады. Нам очень все понравилось, особенно Дед Мороз со Снегурочкой.