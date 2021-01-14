Митрополит Вениамин на церемонии прощания с владыкой Филаретом: «На каждом он останавливал свой взор, старался как-то поддержать»

Новости Беларуси. Страна прощается в митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек. Тысячи белорусов его считали своим близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Не только для меня владыка Филарет близкий, а тот, кто даже кратко с ним был знаком или мимоходом, он чувствует во владыке почившем близкого, родного человека. Потому что всегда владыка имел проникновенный взор, заботу о каждом человеке, с которым он соприкасался. На каждом он останавливал свой взор, старался как-то поддержать, ободрить, утешить, замечание сделать, улыбнуться, когда-то – пошутить.

Читайте также:

Каким был митрополит Филарет? Вспоминают те, кто был с ним знаком

«Удивительный человек, который всех любил и все его любили». Беларусь прощается с митрополитом Филаретом

За что родственники митрополита Филарета благодарили Александра Лукашенко?