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Митрополит Вениамин на церемонии прощания с владыкой Филаретом: «На каждом он останавливал свой взор, старался как-то поддержать»

14 января 2021 20:15
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Новости Беларуси. Страна прощается в митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек. Тысячи белорусов его считали своим близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин на церемонии прощания с владыкой Филаретом: «На каждом он останавливал свой взор, старался как-то поддержать»-1

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: 
Не только для меня владыка Филарет близкий, а тот, кто даже кратко с ним был знаком или мимоходом, он чувствует во владыке почившем близкого, родного человека. Потому что всегда владыка имел проникновенный взор, заботу о каждом человеке, с которым он соприкасался. На каждом он останавливал свой взор, старался как-то поддержать, ободрить, утешить, замечание сделать, улыбнуться, когда-то – пошутить. 

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