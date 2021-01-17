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«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?

17 января 2021 18:03
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Новости Беларуси. На неделе не стало человека, который молился за нашу страну и за каждого из нас. Ушел из жизни Владыка Филарет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почетный экзарх всея Беларуси – именно он стоял у истоков Белорусской православной церкви.

Количество монастырей и храмов за эти годы увеличилось в несколько раз. Но прежде всего Владыку ценили за его интеллигентность, невероятную человечность, внимание и заботливое отношение к каждому.

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«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-1

Вот мой прадед Вахромеев Иван Александрович, вот его внук Варфоломей Александрович, мой отец.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-4

Протоиерей Георгий Вахромеев, племянник митрополита Филарета, настоятель храма Живоначальной Троицы (Россия):
Ему были открыты дороги в любой институт, его крестная мать Мария Смирнова дала ему Псалтырь и сказала читать – будешь поступать в семинарию.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-7

Владыка Филарет очень быстро попал в окружение митрополита Никодима (Ротова). Это стало невероятным фактором, который повлиял на его становление, в том числе и на то, как он впоследствии будет вести дела, принимать решения.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-10

Протоиерей Георгий Вахромеев:
Мы наблюдали его постепенный и довольно быстрый рост духовный и должностной – был просто поразительный.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-13

Владыка Филарет своей рукой записывает: по сему чину читано исповедание архиерейское мною 24.10.1965 года. День, когда он стал епископом Русской православной церкви. Здесь же он помечает: хиротонию совершал митрополит Никодим в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Современный Санкт-Петербург.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-16

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской епархии:
Учились мы в 1960-1961 учебном году. Это было очень давно. Судьба еще свела нас в отделе внешних церковных сношений. Я Святейшему Патриарху Пимену сказал, что вижу только его среди своих преемников, потому что он имел огромный международный опыт и авторитет.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-19

Протоиерей Сергий Гордун, клирик Свято-Духова кафедрального собора:
Нас усіх у школе, ва ўніверсітэтах, інстытутах вучылі, што рэлігія ўжо дажывае свае апошнія гады. І тут раптам з’яўляецца малады мітрапаліт. Калі ён гаварыў, калі ён прапаведаваў з такой упэўненасцю, з натхнёнасцю, то ва ўсім гэтым адчувалася сіла. Я бы сказаў, нават адчувалася будучыня царквы.

«Пример чистоты, искренности, обращённости к заботам и делам сотен тысяч прихожан». Митрополиту Филарету – 85

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-22

Протоиерей Иоанн Хорошевич, настоятель храма Марии Магдалины в Минске (1989-2000):
В его бытность было только два храма: Кафедральный собор и Александро-Невская церковь. Сейчас у нас в Минске более 45 приходов, а если взять по Беларуси, то из тех 370, которые были при Владыкином направлении сюда, сейчас более 1600.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-25

Я насадил, ты поливаешь, а взращать будет Бог.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-28

Сразу был понятен масштаб личности Владыки. Об этом свидетельствовали его благородство, открытый взгляд, смоль бороды, тембр голоса, неспешность слова, содержательность речи.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-31

Вспоминаю свое первое вступление и в должность митрополита Минского, и одновременно Священного архимандрита Свято-Успенской Жировичской обители, вот этой обители. Если бы этого не было, трудно себе представить, как бы проходило служение.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-34

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Он умел утешить, умел сделать замечание, но он никогда не унижал человека. Никогда. Достаточно было его взгляда, чтобы ощутить, что ты сделал какую-то ошибку. Конечно, одно из главных его качеств – это милосердие и милость. Он не обижался и всегда прощал.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-37

Молюсь о том, чтобы Пресвятая Владычица, наша Богородица, хранила белорусскую землю под своим державным омофором.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-40

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Бывало так, что на приходе бабушка какая-то: «Ваше Высокопреосвященство», а он говорил: «Мать, давай по-простому с тобой поговорим». Очень светлый человек.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-43

Подходят простые женщины, мужички, складывают свои руки по благословению, а руки эти, хлебопашцев руки, как их можно не обнять и не поцеловать?

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«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-46

Мне иногда кажется, что весь Минск остался без белых роз, потому что все сюда.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-49

Евгений Пустовой, корреспондент:
Ни пятнышка. Коротко и емко. Таким же был и митрополит Филарет. Это его слова во время погребения Патриарха Алексея. Тогда тоже пошел белый снег, как души почивших пастырей.

Еще многое предстоит открыть истории и Богу, но в Беларусь впервые за несколько лет вернулись настоящие крещенские морозы. Это тоже символично. Кстати, Владыка Филарет был инициатором увековечивания памяти всех белорусских святых. Наверное, скоро на этой иконе появится и его лик.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-52

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Это наш отец, учитель наш, мы его называем владыченька Филарет.

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-55

Это был Филарет милостивый, который оправдал имя в честь своего святого.

Игуменья Гавриила в день похорон митрополита Филарета: «Я думаю, что Владыка неслучайно ушёл в это время»

«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?-58

Это харизма, это святитель, это отец.

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