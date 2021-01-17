«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?

Новости Беларуси. На неделе не стало человека, который молился за нашу страну и за каждого из нас. Ушел из жизни Владыка Филарет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почетный экзарх всея Беларуси – именно он стоял у истоков Белорусской православной церкви. Количество монастырей и храмов за эти годы увеличилось в несколько раз. Но прежде всего Владыку ценили за его интеллигентность, невероятную человечность, внимание и заботливое отношение к каждому. Александр Лукашенко: быць годнымі нашчадкамі нашага Філарэта і іншых вялікіх дзеячаў – наша агульная мэта

Вот мой прадед Вахромеев Иван Александрович, вот его внук Варфоломей Александрович, мой отец.

Протоиерей Георгий Вахромеев, племянник митрополита Филарета, настоятель храма Живоначальной Троицы (Россия):

Ему были открыты дороги в любой институт, его крестная мать Мария Смирнова дала ему Псалтырь и сказала читать – будешь поступать в семинарию.

Владыка Филарет очень быстро попал в окружение митрополита Никодима (Ротова). Это стало невероятным фактором, который повлиял на его становление, в том числе и на то, как он впоследствии будет вести дела, принимать решения.

Протоиерей Георгий Вахромеев:

Мы наблюдали его постепенный и довольно быстрый рост – духовный и должностной – был просто поразительный.

Владыка Филарет своей рукой записывает: по сему чину читано исповедание архиерейское мною 24.10.1965 года. День, когда он стал епископом Русской православной церкви. Здесь же он помечает: хиротонию совершал митрополит Никодим в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Современный Санкт-Петербург.

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской епархии:

Учились мы в 1960-1961 учебном году. Это было очень давно. Судьба еще свела нас в отделе внешних церковных сношений. Я Святейшему Патриарху Пимену сказал, что вижу только его среди своих преемников, потому что он имел огромный международный опыт и авторитет.

Протоиерей Сергий Гордун, клирик Свято-Духова кафедрального собора:

Нас усіх у школе, ва ўніверсітэтах, інстытутах вучылі, што рэлігія ўжо дажывае свае апошнія гады. І тут раптам з’яўляецца малады мітрапаліт. Калі ён гаварыў, калі ён прапаведаваў з такой упэўненасцю, з натхнёнасцю, то ва ўсім гэтым адчувалася сіла. Я бы сказаў, нават адчувалася будучыня царквы. «Пример чистоты, искренности, обращённости к заботам и делам сотен тысяч прихожан». Митрополиту Филарету – 85

Протоиерей Иоанн Хорошевич, настоятель храма Марии Магдалины в Минске (1989-2000):

В его бытность было только два храма: Кафедральный собор и Александро-Невская церковь. Сейчас у нас в Минске более 45 приходов, а если взять по Беларуси, то из тех 370, которые были при Владыкином направлении сюда, сейчас более 1600.

Я насадил, ты поливаешь, а взращать будет Бог.

Сразу был понятен масштаб личности Владыки. Об этом свидетельствовали его благородство, открытый взгляд, смоль бороды, тембр голоса, неспешность слова, содержательность речи.

Вспоминаю свое первое вступление и в должность митрополита Минского, и одновременно Священного архимандрита Свято-Успенской Жировичской обители, вот этой обители. Если бы этого не было, трудно себе представить, как бы проходило служение.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

Он умел утешить, умел сделать замечание, но он никогда не унижал человека. Никогда. Достаточно было его взгляда, чтобы ощутить, что ты сделал какую-то ошибку. Конечно, одно из главных его качеств – это милосердие и милость. Он не обижался и всегда прощал.

Молюсь о том, чтобы Пресвятая Владычица, наша Богородица, хранила белорусскую землю под своим державным омофором.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

Бывало так, что на приходе бабушка какая-то: «Ваше Высокопреосвященство», а он говорил: «Мать, давай по-простому с тобой поговорим». Очень светлый человек.

Мне иногда кажется, что весь Минск остался без белых роз, потому что все сюда.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Ни пятнышка. Коротко и емко. Таким же был и митрополит Филарет. Это его слова во время погребения Патриарха Алексея. Тогда тоже пошел белый снег, как души почивших пастырей. Еще многое предстоит открыть истории и Богу, но в Беларусь впервые за несколько лет вернулись настоящие крещенские морозы. Это тоже символично. Кстати, Владыка Филарет был инициатором увековечивания памяти всех белорусских святых. Наверное, скоро на этой иконе появится и его лик.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

Это наш отец, учитель наш, мы его называем владыченька Филарет.

Это был Филарет милостивый, который оправдал имя в честь своего святого. Игуменья Гавриила в день похорон митрополита Филарета: «Я думаю, что Владыка неслучайно ушёл в это время»