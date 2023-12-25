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«Поставьте нам немножко, не жадничайте!» Путин оценил шутку Лукашенко про дефицит яиц в России

25 декабря 2023 19:57
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Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.

Лукашенко на саммите ЕАЭС: людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира.

Особенно в этом преуспела наша страна. И перечисляя продукты питания, глава государства выделил один из них. Владимир Путин шутку оценил.

«Поставьте нам немножко, не жадничайте!» Путин оценил шутку Лукашенко про дефицит яиц в России-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, курином яйце и в других продуктах.

«Поставьте нам немножко, не жадничайте!» Путин оценил шутку Лукашенко про дефицит яиц в России-4

Владимир Путин, Президент России:
Поставьте нам немножко, не жадничайте!

Александр Лукашенко:
Напомню, что такие результаты достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях.

Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?

# ЕАЭС # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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