«Поставьте нам немножко, не жадничайте!» Путин оценил шутку Лукашенко про дефицит яиц в России

Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.

Лукашенко на саммите ЕАЭС: людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира.

Особенно в этом преуспела наша страна. И перечисляя продукты питания, глава государства выделил один из них. Владимир Путин шутку оценил.