Лукашенко на саммите ЕАЭС: людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам представлен обширный и обстоятельный доклад об итогах работы Союза за истекший период. Мы можем не только оценить результаты, но и поговорить о путях совершенствования, необходимых решениях проблемных вопросов. Считаю главными достижениями стабильно функционирующий общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками. Товарооборот Союза с внешними партнерами за последние 7 лет в абсолютных показателях увеличился более чем на 340 миллиардов долларов США. Объемы взаимной нашей торговли в Союзе удвоились и составили порядка 85 миллиардов долларов.

Сохраняется высокий уровень самообеспеченности Союза сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия, что очень важно. Многие говорили, что мы не сможем жить самостоятельно – вот ключевыми видами товаров мы обеспечены полностью. Вспомните, в самом начале функционирования Союза у нас было отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по товарам продовольственной группы, которое в 2015-м году сложилось в размере почти 13 миллиардов долларов. Отрицательное сальдо было в 2013-м году! Сейчас благодаря слаженной работе в рамках Союза устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию. Это важнейший фактор: людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира.