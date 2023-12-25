Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?

Саммит ЕАЭС принимает Санкт-Петербург. В северную столицу России с рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко. В аэропорту Пулково его тепло встречали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседании лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета сверяют часы и обсуждают перспективы развития интеграционного объединения. В повестке более двух десятков вопросов. Среди них международная деятельность, макроэкономическая политика, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза. Ключевые вопросы главы государств ЕАЭС обсудили в узком кругу. За закрытыми дверями лидеры общались около часа. Заседание проходит и в расширенном составе. Съемочная группа СТВ работает на месте событий.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Петербург символичен, это читается в деталях: лепнины на храмах огромных размеров, на фасадах особняков с большой историей. Что не памятник – монумент. Символично и то, что саммит ЕАЭС проходит в интерьерах Президентской библиотеки, как бы намекая на то, что в истории Евразийской интеграции новая страница отношений. Накануне в Кремле отметили: планируется принять ряд важных решений и документов, включая декларацию о дальнейшем развитии ЕАЭС до 2030 года и наперед до 2045-го. Далеко идущая стратегия. Организация чувствует за собой будущее.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Союз должен не только экономикой ограничиваться, но и усиливать свое дипломатическое объединение и политическое. Это тоже очень важно. Необходимо делать все, чтобы те противоречия, которые существуют внутри ЕврАзЭС уменьшались, страны выступали единым фронтом против коллективного Запада.

Белорусский лидер прибыл утром. Северная столица встретила тепло. У трапа оба губернатора – Петербурга и Ленинградской области – и пул государственных деятелей. Изначально в протоколе встречи их не было. Это подчеркивает особый статус гостя.

Высший Евразийский совет должен собираться не реже раза в год. В уходящем 2023-м главы государств уже заседали в конце мая. Но это встреча под занавес года стала и традиционной, и предпраздничной, и плодотворной. Настроение не испорчено. Обошлось без демаршей и сенсаций. Премьер-министр Армении тоже прибыл в Петербург.

Но в самом лучшем расположении духа Владимир Путин встречал Александра Лукашенко.



Кстати, официальному Еревану в предстоящем году председательствовать в ЕАЭС. Не спешить с заявлениями и поступками неоднократно призывал наш Президент. Правда, журналисты заметили некоторые детали. Недавно изменился флаг Кыргызстана. Здесь на саммите еще в старом варианте. Необходимо быть более оперативным и чутким к изменениям в ЕАЭС. Виктор Саевич:

Саммит ЕврАзЭС положит очередной шаг к развитию Союза, интеграции. Задача в этот раз – постараться убрать все барьеры, которые мешают экономический торговым отношениям, сделать так, чтобы интеграция стала крепкой. Другого пути нет. В условиях гибридной войны Запада против Востока, против наших стран. Только объединение спасет и поможет нашим странам преодолеть трудности.





ЕАЭС интересен Москве как предмет международного политического авторитета. Злопыхатели даже сравнивают это с попыткой возрождения Советского Союза. А для других участников это прежде всего рынок России и стоимость углеводородов. Порядка полсотни стран выражают желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. За семь лет товарооборот ЕАЭС с партнерами в абсолютной величине увеличился на 340 миллиардов долларов.