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Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?

25 декабря 2023 18:24
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Саммит ЕАЭС принимает Санкт-Петербург. В северную столицу России с рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко. В аэропорту Пулково его тепло встречали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета сверяют часы и обсуждают перспективы развития интеграционного объединения. В повестке более двух десятков вопросов. Среди них международная деятельность, макроэкономическая политика, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза.

Ключевые вопросы главы государств ЕАЭС обсудили в узком кругу. За закрытыми дверями лидеры общались около часа. Заседание проходит и в расширенном составе.

Съемочная группа СТВ работает на месте событий.

Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Петербург символичен, это читается в деталях: лепнины на храмах огромных размеров, на фасадах особняков с большой историей. Что не памятник – монумент. Символично и то, что саммит ЕАЭС проходит в интерьерах Президентской библиотеки, как бы намекая на то, что в истории Евразийской интеграции новая страница отношений.

Накануне в Кремле отметили: планируется принять ряд важных решений и документов, включая декларацию о дальнейшем развитии ЕАЭС до 2030 года и наперед до 2045-го. Далеко идущая стратегия. Организация чувствует за собой будущее.

Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?-4

Виктор Саевич, магистр политических наук:
Союз должен не только экономикой ограничиваться, но и усиливать свое дипломатическое объединение и политическое. Это тоже очень важно. Необходимо делать все, чтобы те противоречия, которые существуют внутри ЕврАзЭС уменьшались, страны выступали единым фронтом против коллективного Запада.

Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?-7

Белорусский лидер прибыл утром. Северная столица встретила тепло. У трапа оба губернатора – Петербурга и Ленинградской области – и пул государственных деятелей. Изначально в протоколе встречи их не было. Это подчеркивает особый статус гостя.

Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?-10

Высший Евразийский совет должен собираться не реже раза в год. В уходящем 2023-м главы государств уже заседали в конце мая. Но это встреча под занавес года стала и традиционной, и предпраздничной, и плодотворной. Настроение не испорчено. Обошлось без демаршей и сенсаций. Премьер-министр Армении тоже прибыл в Петербург.

Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?-13

Но в самом лучшем расположении духа Владимир Путин встречал Александра Лукашенко.

Кстати, официальному Еревану в предстоящем году председательствовать в ЕАЭС. Не спешить с заявлениями и поступками неоднократно призывал наш Президент. Правда, журналисты заметили некоторые детали. Недавно изменился флаг Кыргызстана. Здесь на саммите еще в старом варианте. Необходимо быть более оперативным и чутким к изменениям в ЕАЭС.

Виктор Саевич:
Саммит ЕврАзЭС положит очередной шаг к развитию Союза, интеграции. Задача в этот раз – постараться убрать все барьеры, которые мешают экономический торговым отношениям, сделать так, чтобы интеграция стала крепкой. Другого пути нет. В условиях гибридной войны Запада против Востока, против наших стран. Только объединение спасет и поможет нашим странам преодолеть трудности.

Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?-16



ЕАЭС интересен Москве как предмет международного политического авторитета. Злопыхатели даже сравнивают это с попыткой возрождения Советского Союза. А для других участников это прежде всего рынок России и стоимость углеводородов. Порядка полсотни стран выражают желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. За семь лет товарооборот ЕАЭС с партнерами в абсолютной величине увеличился на 340 миллиардов долларов.

Виктор Саевич:
Очень важно это сопряжение интеграций. Интеграция интеграций между Евразийским союзом и ШОС. Благодаря этой интеграционной повестке в странах, в которых живет почти половина населения планеты, можно добиться больших успехов и зависимость от Запада полностью уйдет на второй план. И внутренние резервы позволят выйти на первый планах странам ЕврАзЭС.

Александр Лукашенко прибыл на саммит ЕАЭС. Какие вопросы на повестке заседания?-19

Сначала главы государств встретились в узком составе, он прошел в зале Конституции. А затем Высший Евразийский совет прошел в расширенном формате. В отличи от праздничного понедельника в Беларуси первые лица пятерки продолжают работу. Завтра, 26 декабря, к компании Евразийской интеграции присоединятся коллеги по СНГ. На традиционный и неформальный саммит приглашение получили все президенты Содружества.

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# ЕАЭС # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Виктор Саевич

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