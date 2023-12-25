Полесский Дед Мороз принимает гостей! Посетили резиденцию Зюзи

Поляна желаний, сафари-парк и танцы у новогодней елки. Национальный парк «Припятский» приглашает гостей. Здесь детей и взрослых встречает сказочный волшебник – Полесский Зюзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кругом царит праздничная атмосфера с танцами, весельем, подарками и яркими эмоциями. Гости этого уголка Полесья смогут познакомиться с Лесным Кудесником, ручным оленем Кузей, полесскими лошадками и другими обитателями подворья Зюзи. Анна Корольчук окунулась в новогоднюю сказку.

Здравствуйте! Рад видеть вас! Знаете, кто я? Первым прибывших гостей приветствует Лесной Кудесник. Маг и чародей управляет стихиями, исцеляет болезни и дарит удачу. Чтобы избавить от дурного сглаза и зарядить своей энергетикой, он приглашает всех в свой домик на древнем городище. Рядом, в намоленном месте, среди идолов языческих богов находится поляна желаний, где каждый должен подумать о сокровенном.

Завязываешь ленточку и загадываешь желание. Только ничего не говори про него.

А глубже в лесу мальчиков и девочек ждали Баба-Яга и Кикимора. Они показали, как они празднуют Новый год и отправили гостей дальше – на сафари с дикими животными. На территории национального парка, а это 430 гектаров, обитает 45 видов млекопитающих и 255 видов птиц. Лани, кабаны, лоси и недавно привезенные муфлоны часто выходят поближе к кормушкам.

Ощущение сказки, волшебства и новогоднего чуда уже витает в воздухе, но самое интересное ждет впереди – встреча с Полесским Зюзей, богом зимы и мороза. Вместе с внучкой и сказочными персонажами они закружили детвору в танцах у красивой елки.