Посмотрите, какую интересную коллекцию советских мотоциклов собрал этот мужчина из Гродненского района

Новости Беларуси. Герою нашего следующего сюжета уже за 70, но он до сих пор влюблен в мотоциклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении 20 лет он собирал коллекцию раритетной мототехники прямо у себя на участке в агрогородке Поречье Гродненского района. От классических «Ижей» до венгерской Pannonia, есть варианты с коляской, есть грузовые, найдутся и первые советские мотороллеры. Наш корреспондент Галина Буро попробовала даже прокатиться на легенде.

Это настоящая легенда – Днепр МТ-10-36, уроженец Киевского мотоциклетного завода 1980 года выпуска. Мощный и трудолюбивый, мотоцикл этой модели был очень популярен в Советском Союзе. Техника и сегодня на ходу. Именно на ней коллекционер ездит в лес за грибами.

Галина Буро, корреспондент:

Этот мотоцикл Генрик Адамович переделал под себя. Если по заводу коляска шла тяжелая, то здесь облегченный вариант. Сделал защиту на рукоятки руля и на двигатель, чтобы во время езды не цеплялись за ветки. У меня есть уникальная возможность прокатиться на легенде.

Эмоций еще больше, когда заходим в гараж. Здесь около трех десятков железных коней. Жемчужина коллекции – Иж-49, которому уже под 70 лет. Мерный стакан на крышке бака неслучайно – бензин в нем нужно разбавлять моторным маслом.

А это советские мотороллеры – «Турист» и грузовой «Муравей», на нем развозили продукты и почту.

Генрик Дзитко, житель агрогородка Поречье:

Потом возникла идея: ага, заводы начинают уничтожаться, мотоциклы тоже придут со временем в негодность. Поэтому нужно постараться хотя бы – а я уже был довольно возрастной к тому времени – собрать технику, которая была бы историей. Чтобы наши внуки, наши дети даже знали, какая была техника.

Все мотоциклы ухоженные, на каждом табличка с названием и техническими характеристиками. Одни модели были популярны у молодежи, например, скоростные «Явы», другие – у жителей села.

Генрик Дзитко:

Вот это – новый Иж, который выпустил завод, «Планета 5». Видите, у него даже снято само корыто, как я это называю, коляска, для того, чтобы можно было перевозить больше мешков с зерном, с удобрением, еще какую-то разную сельхозпродукцию. Сюда просто доски стлались, и на эти доски можно было класть мешки. И эти мешки возили.

На ходу лишь часть мотоциклов, остальные просто радуют глаз. Поддерживать их урчание моторов сегодня непросто – запчасти на такие эксклюзивы не отыскать. Да это и не главное. Энтузиаст мечтает собрать полные линейки разных мотоциклов.

Генрик Дзитко:

Допустим, МТ-9 и сами «Днепры» Киевского завода есть почти вся линейка. А вот, допустим, Минского завода – не современные, а те, которые выпускались до 2000 года… Тогда будет целая коллекция, целая эпоха именно заводов – как они шли и как они развивались.