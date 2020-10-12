Григорий Азарёнок: если до выходных кто-то ещё верил в мирные митинги оппозиции, то теперь этот миф развеян

Новости Беларуси. Теперь это уже не просто хождение по улицам: протесты в выходные заметно радикализируются и становятся более организованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В воскресенье на сотрудников милиции были совершены нападения. Среди толпы – радикалы, футбольные фанаты и неонацистские боевики. В ходе столкновений в силовиков летели бутылки и цветники. Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. Ночью вновь возводили баррикады и жгли покрышки. Произошедшие события подтверждают: речи о мирных митингах нет. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов в случае необходимости готовы применять спецсредства и боевое оружие – об этом 12 октября предупредил первый заместитель министра внутренних дел. Тему продолжит Григорий Азаренок.

Четверть века белорусы гордились спокойствием на улицах. Минск был городом, где не страшно гулять вечером и ночью. Городом с самыми лучшими дорогами, городом цветов, красоты и комфорта. Некоторые забыли, что так было не всегда. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

32 банды в городе-герое Минске! 32 банды! Когда я потребовал положить мне список на стол бандитов и зачистить их, как Жуков в Одессе, мы за полгода очистили Минск от банд. Вы хотите в 90-е? Вы этого хотите? Чтобы страну поделили на сектора, собирали дань и носили по вертикали? Я этого не хочу и при мне этого не будет.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Наступил 2020-й год и банды попытались вернуться. Если до выходных кто-то еще верил в мирные митинги оппозиции, то теперь этот миф окончательно развеян. Им не нужны перемены. Им нужны драки, бои и кровь на наших улицах. «Не сметь меня фотографировать». Григорий Азарёнок 11 октября вышел на улицы Минска, чтобы увидеть протест своими глазами

Григорий Азаренок:

Вчера протестующие никакой раскачки не ждали. Они вышли бить. Они вышли громить. Уничтожать город и сотрудников милиции. Первые столкновения произошли уже в районе стелы. Геннадий Казакевич: «Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 1990-х» В милиционеров летели камни, глаза пытались ослеплять лазерными указками, били палками, забрасывали бутылками.

Почему так произошло? У них нет выбора. Лазуткин: если Бабарико и его отдельных членов штаба устраивает легальная борьба, «нехтовцы» никогда не пойдут на легальные переговоры Если вам кто-то протестующих вновь расскажет о мирных митингах, вспомните эти кадры.

Григорий Азаренок:

Им не нужен никакой диалог. Их не устраивает чужое мнение. Любое. Посмотрите, как отреагировали на съемочную группу Белтелерадиокомпании и журналиста Александра Хоровца.

– Гордимся нашими героями-белорусами, которые борются с режимом.

[один из протестующих ударил корреспондента]

– Оп-па а вот это уже прямое нападение.

– Не надо, не трогай.

Григорий Азаренок:

Еще никогда так резко не проседала численность акций. На улицу сейчас выходят либо совсем несмышленыши, либо фрики, которые выступают в Минске против отравления Навального и за Хабаровск, либо те самые боевики, радикалы и экстремисты. Это не протестующие, это организованные преступные группировки, это банды. Откуда в Беларуси вообще появилось радикальное крыло оппозиции? Ведь обычные люди практически ничего о них не знают. Здесь уместно вернуться на пять лет назад и вспомнить украинский Евромайдан. На тот момент у нас существовало три анархических группировки. Самая крупная – «Революционное действие». И вот что они писали, собираясь на киевские бои.

«Целью участия может быть получение опыта противостояния с полицией, радикализация протестов, пропаганда самоорганизации и автономности протестов от «лидеров» оппозиции, ослабление существующей власти».

«Стратегические причины участия в Евромайдане принесут свои дивиденды через 4-5 лет». Григорий Азаренок:

Сбылось как по писаному. Все это мы наблюдаем во время так называемой белорусской революции. Иногда они прячутся за белые женские юбки, но, тем не менее, никуда не исчезают.

К тому, что протест радикализируется, милиционеры были готовы – очень змагаров встряхнул кровавый опыт Кыргызстана. Не стоит забывать, что, кроме ультралевых анархистов, земля носит еще и ультраправых фанатиков, которые служили в «Правом секторе» и участвовали в АТО. Сейчас они открыто призывают уничтожать людей и перейти к тактике террора. За месяц до выборов в анархических чатах распространялась подробная инструкция «Багратион» Григорий Азаренок:

После того, как днем они получили жесткий ответ, из Польши бросили клич: все на улицы – жечь, бить и убивать. Выставлять свои тела на дороги, чтобы люди не могли проехать.

Скорая помощь едет на вызов. Но проехать не может, потому что на переходе стоят. Пришлось водителю рисковать собой и выезжать на встречную. В Серебрянке покрышки подпалили. К счастью, таких немного, что они сами и признали.

«Оперативная вводная. ВСЕ ОТХОДИМ С УЛИЦ!!! С минчанами все ясно! В городе миллионнике на Революцию вышли сотни. Будем с утра думать о том, чтобы переносить Революцию в какой-нибудь другой город».