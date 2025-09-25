«Локомотив» обыграл «Северсталь» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

«Локомотив» в Ярославле одержал победу над «Северсталью» со счетом 2:1 в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

В ворота победителей голы забили Никита Кирьянов и Егор Сурин, который увеличил свою голевую серию до пяти матчей. За гостей забил Иванцов.

Это уже четвертая победа подряд для «Локомотива», который с 13 очками лидирует в Западной конференции. «Северсталь» с 8 очками занимает шестое место.

Следующую игру ярославцы проведут на выезде против «Автомобилиста», а череповчане – против минского «Динамо». В еще одном матче тура «Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» – 5:2.

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