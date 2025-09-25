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Украинцы считают возвращение страны к старым границам утопией

25 сентября 2025 08:45
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Украинцы считают возвращение страны к старым границам утопией-0

Все меньше и меньше украинцев верят в возвращение былых границ страны. Из-за усталости от конфликта возникает ощущение, что это почти невозможно. Не видят перспектив и военные, находящиеся на передовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету El Pais.

После встречи с Владимиром Зеленским американский президент Дональд Трамп сказал, что Украина может вернуть себе границы 1991 года при содействии Европы. Ранее он допустил обмен территориями между Киевом и Москвой.

В Кремле отмечают, что подобные высказывания отражают позицию руководства Украины, и подчеркивают: занятые регионы являются неотъемлемой частью России.

Фото: pixabay

# Международная политика # Украина

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