ГПК: граница открыта, на въезд в Польшу стоят более 3,8 тыс. авто

После возобновления работы польских пунктов пропуска более 3,8 тысячи машин встали в очередь. Об этом сообщает Госпогранкомитет в Telegram-канале.

С 1:00 25 сентября Польша стала принимать легковые и пассажирские автомобили, а также автобусы. К 10:00 перед пунктом пропуска «Тересполь» ждали 2840 легковых автомобилей и 38 автобусов, а перед «Кукурыками» – более 950 грузовиков.

На литовском направлении трафик сильно не продвигается: через «Мядининкай» проехало только 10% нормы, в очередях стоят 570 грузовиков. Через «Шальчининкай» – 25 % от нормы. В Латвии через «Патерниеки» проехало 37 % грузовиков, в очереди стоят 650 грузовиков.

Также перед пунктами пропуска Литвы скопилось 340 легковых автомобилей, а суммарный уровень прохождения составил 49 %.

Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси