«За этим стоит совершенствование профессионализма медиков». «Умную поликлинику» открыли в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве 12 октября открыли «Умную поликлинику», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое медучреждение появилось в молодом быстрорастущем микрорайоне Казимировка менее чем за год и включает детское и взрослое отделения, а также подстанцию скорой помощи.

По традиции на новоселье пригласили высоких гостей – таких, как глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко во время церемонии открытия назвал учреждение поликлиникой будущего. В частности, новое здание ни в чем не уступает медучреждениям Минска. Здесь смогут обслуживать более 30 тысяч жителей областного центра и Могилевского района.

Поликлиника может похвастаться открытой регистратурой, электронной очередью, кол-центром, работой с электронными амбулаторными картами и рецептами. Даже контроль прихода и ухода сотрудников ведет экран с распознаванием лиц. В работу учреждения первым в области будет внедрен комплекс «Умная поликлиника». Для людей с ограниченными физическими возможностями обеспечена безбарьерная среда.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Перспектива развития, развития материально-технической базы, а за этим стоит и совершенствование профессионализма медиков. Сегодня в Могилевской области выполняется ряд операций на республиканском уровне. Сегодня в этой поликлинике будут какие процедуры проводить и какие системы диагностирования? И главное – подготовленные кадры. Это тоже говорит о том, что на региональном уровне система здравоохранения ничуть не уступает тем центрам, которые работают сегодня в Минске.

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:

Любое посещение поликлиники здесь, в родильном доме, в стационарных учреждениях области или республики – это все будет заноситься в карту, которая доступна для пациента или для гражданина, скажем, обладателя этой карты, и во-вторых, конечно, всем специалистам, которые будут так или иным образом анализировать жизненный путь, те или иные заболевания. В новой поликлинике разместились отделения реабилитации с водолечебницей и кабинетом спелеолечения.

На церемонию открытия пришло много семей. Жителям нового микрорайона раньше приходилось ездить практически в другой конец города, чтобы попасть на прием к врачу. Теперь жизнь могилевчан станет проще – современная поликлиника появилась рядом с домом.