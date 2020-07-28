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Посмотрите, как 22-летний белорус переворачивает покрышку весом более 270 кг

28 июля 2020 12:22
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Новости Беларуси. Гродненский силач претендует на мировой рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отснял видео, где за минуту 11 раз переворачивает покрышку весом более 270 килограммов.

Посмотрите, как 22-летний белорус переворачивает покрышку весом более 270 кг-1

Подготовка к рекорду шла на протяжении трех недель. К тому же Петр Выкпиш уже 6 лет занимается силовым спортом и играет в регби. Покрышка, которую переворачивал парень, весит как минимум в три раза больше его самого.

Посмотрите, как 22-летний белорус переворачивает покрышку весом более 270 кг-4

Во время выполнения упражнения спортсмен сорвал голос, но все же смог уложиться в заданное время. Теперь 22-летний Петр планирует подать заявку на регистрацию мирового рекорда в международное агентство INTERRECORD.

Посмотрите, как 22-летний белорус переворачивает покрышку весом более 270 кг-7

Петр Выкпиш, житель Гродно:
Наверное, не было сложно, было просто волнение и ответственность за тех людей, которые пришли меня поддержать. А доказать кому-то – наверное, нет. Больше показать людям, что все могут заниматься спортом. Не обязательно должно быть много силы или большой рост, возраст – это ничего не играет в нашем деле. Просто для развития. Больше, наверное, хотелось родителей порадовать еще, что сын их может.

Посмотрите, как 22-летний белорус переворачивает покрышку весом более 270 кг-10

Пока что мировой рекорд принадлежит парню из Бобруйска, он его установил в 2019 году. Бобруйчанин смог за минуту 10 раз перевернуть покрышку весом 270 килограммов.

# Рекорды # общество # Петр Выкпиш # Галина Буро # Фотофакт

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