Рыженков: страны Запада лицемерно манипулируют зелёной повесткой

Беларусь готова достигнуть еще большего прогресса в сокращении выбросов парниковых газов. Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил в Нью-Йорке на мероприятии высокого уровня по борьбе с изменением климата. По его словам, вклад нашей страны в зеленую повестку мог быть значительнее, если бы не закрытие доступа к технологиям из-за введенных Западом санкций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков отметил, что в Беларуси не так критичны последствия изменения климата, как в других странах. Однако мы разделяем общую обеспокоенность этой проблемой и многое делаем для ее решения. В рамках выполнения Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере Беларусь взяла на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 35 % до 2030 года от уровня выбросов 1990 года. При этом Максим Рыженков обвинил страны Запада в том, что они лицемерно манипулируют зеленой повесткой в угоду своим интересам.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Именно страны Запада несут историческую ответственность за феномен изменения климата своей вековой политикой грабежа природных ресурсов и экстенсивного развития промышленности. Сегодня именно они лицемерно манипулируют зеленой повесткой в угоду своим интересам и заставляют всех подстраиваться под придуманные ими правила.

Максим Рыженков также напомнил о росте производства вооружений в странах НАТО. Это привело к увеличению вредных выбросов в атмосферу на 15 %. Ухудшает экологическую обстановку и бойкот Западом воздушного пространства в частности над Беларусью. Ее облет обходится ежедневно в дополнительные 250 тонн выбросов углекислого газа в воздушное пространство Евросоюза.

По мнению дипломата, для решения проблемы необходимо прекратить лицемерить и политизировать тему изменения климата, покончив с незаконными односторонними санкциями и наладив передачу технологий нуждающимся странам. В Нью-Йорке министр иностранных дел Беларуси также провел ряд встреч с коллегами из других стран. Переговоры были направлены на углубление торгово-экономического сотрудничества.