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Более 3 тыс. лекговушек и 38 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе

25 сентября 2025 07:46
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К ситуации на белорусско-польской границе. После ее открытия очереди на выезд из Беларуси стремительно растут. Шлагбаум с той стороны подняли минувшей ночью. Возобновилось движение в пунктах пропуска пассажирского транспорта «Брест» и грузового – «Козловичи», а также в четырех железнодорожных погранпереходах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша открыла границу с Беларусью! Что происходило на КПП в первые минуты?

Более 3 тыс. лекговушек и 38 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе -2

Убирать металлические заграждения, препятствующие проезду транспорта, польская сторона неспешно начала примерно в 00:40 по минскому времени. Бетонные конструкции и «колючку» ликвидировали еще днем, пока не было журналистов с нашей стороны. А вот по ту сторону шлагбаума процесс снимали десятки телекамер. В выпусках новостей польских каналов эта тема оказалась в топе. Белорусские пограничники стали принимать транспорт на территорию автодорожного пункта пропуска заблаговременно. 

Граница полностью была закрыта почти две недели. Это вызвало, мягко сказать, неудобства как для рядовых граждан, так и для перевозчиков. Бизнес подсчитывает финансовые потери.

Решение было не совсем умное! Шмидт о последствиях, которые ждут Польшу из-за закрытия границы.

Более 3 тыс. лекговушек и 38 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе -4

Самая проблема, что без работы были.

Более 3 тыс. лекговушек и 38 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе -6

Самая большая проблема получилась. Это непонятно, что вообще происходит. Вот. Тогда получилось как? В тот же день, получается, я ехал и я не успел просто, мне не хватило 20 минут времени. И уже, грубо говоря, ну, польская граница, она уже была на замке, она уже была закрыта. И я возвращался задом обратно на нашу границу. Я у наших оформился на нашей границе и поехал в Польшу. Поляки меня не пустили, хотя я им говорил, я еду до краю, а до краю я не доехал.

Сейчас только в пункте пропуска «Брест» оформления ждут порядка трех тысяч автомобилей и 38 пассажирских автобусов, в «Козловичах» в очереди – около тысячи фур. 

# Государственная граница Беларуси # Граница # Польша # Беларусь-Польша

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