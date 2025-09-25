Более 3 тыс. лекговушек и 38 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе

К ситуации на белорусско-польской границе. После ее открытия очереди на выезд из Беларуси стремительно растут. Шлагбаум с той стороны подняли минувшей ночью. Возобновилось движение в пунктах пропуска пассажирского транспорта «Брест» и грузового – «Козловичи», а также в четырех железнодорожных погранпереходах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польша открыла границу с Беларусью! Что происходило на КПП в первые минуты?

Убирать металлические заграждения, препятствующие проезду транспорта, польская сторона неспешно начала примерно в 00:40 по минскому времени. Бетонные конструкции и «колючку» ликвидировали еще днем, пока не было журналистов с нашей стороны. А вот по ту сторону шлагбаума процесс снимали десятки телекамер. В выпусках новостей польских каналов эта тема оказалась в топе. Белорусские пограничники стали принимать транспорт на территорию автодорожного пункта пропуска заблаговременно. Граница полностью была закрыта почти две недели. Это вызвало, мягко сказать, неудобства как для рядовых граждан, так и для перевозчиков. Бизнес подсчитывает финансовые потери. Решение было не совсем умное! Шмидт о последствиях, которые ждут Польшу из-за закрытия границы.

Самая проблема, что без работы были.