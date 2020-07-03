Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?

Новости Беларуси. От творчества до этнографии один шаг. Светлана Круглополова увлеклась исследованием традиционного ремесла. Почерпнула у предков немало лайфхаков, как изготовить необычные фигурки из глины.

Например, чтобы сделать причудливые разводы на игрушке, ее просто надо окунуть в молоко и запечь. А для росписи пригодятся десятки стеков – палочек для нанесения рисунков.

Краску делают из ржавого железа, коры дуба и ольхи, заливается всё это кипятком. Как разукрашивают яйца в стиле сопоцкинской писанки?