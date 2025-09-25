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Мощный взрыв прогремел на юге Великобритании

25 сентября 2025 07:38
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Мощный взрыв прогремел в городе Суиндон на юге Великобритании. Он был такой силы, что его ощутили жители домов находящихся в нескольких километрах от места ЧП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел на юге Великобритании-2

О жертвах и пострадавших сообщений нет. Как выяснилось, взорвалось, а затем загорелось одно из зданий в промышленной зоне. Над городом поднялось густое ядовитое облако дыма. Прибывшие на место экстренные службы перекрыли район происшествия, местных жителей призвали не выходить из дома и закрыть все окна. С пламенем всю ночь боролись более 10 пожарных расчетов. Причины ЧП пока неизвестны. 

# Взрыв # Великобритания

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