Мощный взрыв прогремел на юге Великобритании

Мощный взрыв прогремел в городе Суиндон на юге Великобритании. Он был такой силы, что его ощутили жители домов находящихся в нескольких километрах от места ЧП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О жертвах и пострадавших сообщений нет. Как выяснилось, взорвалось, а затем загорелось одно из зданий в промышленной зоне. Над городом поднялось густое ядовитое облако дыма. Прибывшие на место экстренные службы перекрыли район происшествия, местных жителей призвали не выходить из дома и закрыть все окна. С пламенем всю ночь боролись более 10 пожарных расчетов. Причины ЧП пока неизвестны.