Краску делают из ржавого железа, коры дуба и ольхи, заливается всё это кипятком. Как разукрашивают яйца в стиле сопоцкинской писанки?

Новости Беларуси. Анна убеждена: за роспись сопоцкинской писанки не стоит садиться в плохом настроении – ничего не получится. Традиции сохранять и давать им новую жизнь, свое дело страстно любить, а малую родину делать краше. В этом и есть залог успеха того, что давно имеет знак качества made in Belarus.

Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:

Нам нужно в первую очередь иметь вот такой писачок. Это обыкновенная палочка с гвоздиком. С одной стороны гвоздик меньше, с другой – толще (то есть шляпка).

Дальше нам нужен натуральный воск, который мы бросаем вот сюда и расплавляем.

Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?