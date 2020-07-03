Краску делают из ржавого железа, коры дуба и ольхи, заливается всё это кипятком. Как разукрашивают яйца в стиле сопоцкинской писанки?
Новости Беларуси. Анна убеждена: за роспись сопоцкинской писанки не стоит садиться в плохом настроении – ничего не получится. Традиции сохранять и давать им новую жизнь, свое дело страстно любить, а малую родину делать краше. В этом и есть залог успеха того, что давно имеет знак качества made in Belarus.
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Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:
Нам нужно в первую очередь иметь вот такой писачок. Это обыкновенная палочка с гвоздиком. С одной стороны гвоздик меньше, с другой – толще (то есть шляпка).
Дальше нам нужен натуральный воск, который мы бросаем вот сюда и расплавляем.
Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?
Нам нужна краска натуральная, черная. Готовится из ржавого железа, коры дуба, коры ольхи, заливается всё это кипятком и настаивается не меньше месяца.
Дальше роспись. Рисунки самые разнообразные, ключевой элемент – солнце и растительные мотивы, все со своей символикой. Восковые линии краска не берет, так и получаются знаменитые черно-белые писанки.