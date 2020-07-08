«Аккуратно с руки забирает и кушает». Чем кормят аиста в белорусской семье, и как он у них оказался

Новости Беларуси. Добрая история из Лиды. Там семья спасла раненого аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птицу нашли в огороде с перебитыми ногами. Казалось, ей уже не помочь. Но человеческое внимание и забота творят чудеса – пернатый стал полноценным членом семьи вместе с другими домашними животными и даже заново научился ходить. Корреспондент Галина Буро продолжит.

Даже если маленькая совсем рыбка, он все равно аккуратно с руки забирает и кушает ее. Шпроты, килька и салака в рационе каждый день. Перепадает и котам – во время кормления они словно по часам приходят на лужайку у дома. Пернатый быстро подружился с местными обитателями – а их в большой семье Вансович немало: коты, собака, даже кролики. Видимо, из-за такой любви к животным эти люди и не смогли оставить аиста в беде.

Ульяна Вансович, жительница Лиды:

Бабушка с Полиной пошли картошку посмотреть. И потом бабушка увидела аиста и позвала маму. И мы все пошли смотреть. У него были перебитые лапки, на ниточках уже остатки такие болтались, до коленок. Что случилось с несчастной птицей, Ольга Вансович не знает до сих пор. Да и некогда было разбираться – аист нуждался в помощи.

Ольга Вансович, жительница Лиды:

Мы сразу в ветеринарную клинику позвонили, но нам сказали, что даже несмотря на то, что птица в Красной книге, все равно только на усыпление ее. В одну, во вторую… И мы решили, что будем сами лечить. Отрезали ему эти ниточки сухие (все равно не было смысла), промыли хорошенечко, наложили мазь заживляющую – в аптечке были у нас собой – забинтовали ножки.

Так и оставили пернатого у себя. На день по два раза перевязывали раны, под контролем ветеринара кололи уколы от воспаления, лечили крыло, которое тоже оказалось поврежденным. А потом и вовсе учили аиста заново ходить: отодвигали миску с рыбой, чтобы старался подойти к ней сам – получилось. Крылатого друга нарекли Тихоном.

Галина Буро, корреспондент:

Имя у птицы появилось случайно. Когда аист шумел: громко хлопал крыльями или трещал клювом, ему все время говорили: «Тихо, тихо!» Так и родилась кличка Тихон. Ночует Тихон в пристройке возле дома – на соломе в детской ванночке. Днем проводит время во дворе. К Ольге, ее мужу и троим детям легко идет на руки, будто понимая, что эти неравнодушные люди его спасли от верной гибели. «Может, получится ему протезы сделать». Семья из Лиды спасла и приютила аиста с перебитыми ногами

Они верят, что когда-нибудь птица сможет расправить крылья и взлететь над домом. Он жив, и это главное. Благодаря людям с большим сердцем.