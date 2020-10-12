Андрей Лазуткин: ситуация идёт к тому, что, скорее всего, часть оппозиции, именно нерадикальная, будет легализована

Новости Беларуси. Теперь это уже не просто хождение по улицам: протесты в выходные заметно радикализируются и становятся более организованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если Бабарико и его отдельных членов штаба устраивает легальная борьба, «нехтовцы» никогда не пойдут на легальные переговоры

Андрей Лазуткин, политолог:

Это связано с визитом Президента Лукашенко в СИЗО КГБ, где он встречался с представителями объединенного штаба. Ситуация идет к тому, что, скорее всего, какая-то часть оппозиции, именно вот нерадикальная, будет легализована и получит возможность действовать в легальном поле. Конечно, это не устраивает радикально-протестное крыло, которое в последние месяцы занималось организацией уличных акций. Андрей Лазуткин: наш насильственный протест координировался только Telegram-каналом NEXTA Мы уже ранее говорили, что оппозиция имеет два центра управления. Вот эта легальная структура, которая действовала во время кампании (штаб Бабарико, который впоследствии был создан как объединенный) и Telegram-канал NEXTA, который занимался именно боевиками, беспорядками, листовками – вот этой всей подрывной работой. И конечно, сейчас они, скажем так, идут по разным дорогам. То есть если Бабарико и его отдельных членов штаба устраивает какая-то легальная борьба (создание партии, движения), то именно «нехтовцы» никогда не пойдут на какие-либо легальные переговоры, их задача – постоянно дестабилизировать обстановку.

Эти группировки сохраняются в качестве такого ядра вот этого якобы мирного протеста. То есть когда надо, их просто выпускают Это анархические группировки и футбольные группировки «ультрас». Они действовали на протяжении всех мирных акций. Но, когда выходит большое количество людей, они менее видны, менее заметны. Их, как правило, бросали на какие-то точки соприкосновения с милицией (как было с водометами) и с другими проблемными участками. Несомненно, именно вот это радикальное ядро протеста сыграло основную роль во время беспорядков 9-11 августа. Николай Щёкин: у оппозиции есть программа, есть лидер. В Беларуси лидера не было, и для Запада это стало большой проблемой Эти группировки сохраняются в качестве такого ядра вот этого якобы мирного протеста. То есть когда надо, их просто выпускают. Вы видели, как они там кидались на водометы и когда активно оказывали противодействие ОМОНу, милиции. То есть их задача – постоянно вести точечную провокационную работу, когда поджигались машины, забрасывались подъезды зажигательной смесью. Есть определенное «боевое крыло», которое, скажем так, идеально подошло к этим анархическим движениям.