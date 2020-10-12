Андрей Лазуткин: ситуация идёт к тому, что, скорее всего, часть оппозиции, именно нерадикальная, будет легализована

Новости Беларуси. Теперь это уже не просто хождение по улицам: протесты в выходные заметно радикализируются и становятся более организованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Теперь это уже не просто хождение по улицам: протесты в выходные заметно радикализируются и становятся более организованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Это связано с визитом Президента Лукашенко в СИЗО КГБ, где он встречался с представителями объединенного штаба. Ситуация идет к тому, что, скорее всего, какая-то часть оппозиции, именно вот нерадикальная, будет легализована и получит возможность действовать в легальном поле. Конечно, это не устраивает радикально-протестное крыло, которое в последние месяцы занималось организацией уличных акций.
Андрей Лазуткин: наш насильственный протест координировался только Telegram-каналом NEXTA
Мы уже ранее говорили, что оппозиция имеет два центра управления. Вот эта легальная структура, которая действовала во время кампании (штаб Бабарико, который впоследствии был создан как объединенный) и Telegram-канал NEXTA, который занимался именно боевиками, беспорядками, листовками – вот этой всей подрывной работой. И конечно, сейчас они, скажем так, идут по разным дорогам. То есть если Бабарико и его отдельных членов штаба устраивает какая-то легальная борьба (создание партии, движения), то именно «нехтовцы» никогда не пойдут на какие-либо легальные переговоры, их задача – постоянно дестабилизировать обстановку.
Это анархические группировки и футбольные группировки «ультрас». Они действовали на протяжении всех мирных акций. Но, когда выходит большое количество людей, они менее видны, менее заметны. Их, как правило, бросали на какие-то точки соприкосновения с милицией (как было с водометами) и с другими проблемными участками. Несомненно, именно вот это радикальное ядро протеста сыграло основную роль во время беспорядков 9-11 августа.
Николай Щёкин: у оппозиции есть программа, есть лидер. В Беларуси лидера не было, и для Запада это стало большой проблемой
Эти группировки сохраняются в качестве такого ядра вот этого якобы мирного протеста. То есть когда надо, их просто выпускают. Вы видели, как они там кидались на водометы и когда активно оказывали противодействие ОМОНу, милиции. То есть их задача – постоянно вести точечную провокационную работу, когда поджигались машины, забрасывались подъезды зажигательной смесью. Есть определенное «боевое крыло», которое, скажем так, идеально подошло к этим анархическим движениям.
За месяц до выборов как раз в анархических чатах распространялась подробная инструкция, называлась она «Багратион» по аналогии с белорусской наступательной операцией. Уже там была эта лексика, что «мы партизаны», а власть – это «фашисты», которых надо разными методами свергать. И там была очень подробная инструкция именно касательно перекрытия дорог, организации протестов в спальных районах, разного рода подготовка горючих смесей и другие вещи.
Политолог Алексей Беляев: политический хаос в мире – закономерный итог кризиса глобализации
То есть задача была сформировать у определенной части населения готовность к активному противодействию милиции еще до выборов. Чтобы люди подготовились к тому, что придется, скажем так, нападать на милицию, бить стекла. Конечно, это сложно сделать, просто прочитав какую-то инструкцию, книжку. Мы видим, что для «активных мероприятий» – как вы говорите, поджоги машин и прочее – этих людей набирали в том числе из среды уголовников. То есть это люди, у которых очень низкая правовая культура и которые за деньги вам сделают что угодно.
Это как Серебрянка.
Да, и на тот момент еще прошла амнистия, как мы помним. То есть это люди, которые выходят из мест не столь отдаленных, им тяжело устроиться, они месяц-два ходят, и тут им предлагают небольшую подработку, и не пыльную. Плюс еще против милиции, которую они ненавидят. Конечно, многие согласились. И, опять же, многих мы видели на протестах 9-11 августа.