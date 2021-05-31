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Олег Гайдукевич об Украине: встречи Байдена и Путина боятся, потому что не дай бог договорятся. Им это не нужно

31 мая 2021 20:56
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Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. 

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Почему Украина себя так ведет? Объясняю. Первое – Украине нужно обострение между Россией и Западом по одной простой причине – она выпадает из повестки. Денег не дали, про Украину стали забывать. Нужно обострение. 

Олег Гайдукевич об Украине: встречи Байдена и Путина боятся, потому что не дай бог договорятся. Им это не нужно-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: 
В НАТО не взяли. 

Олег Гайдукевич: 
Первое обострение пошло на Донбассе, сейчас это обострение. Правильно сказал политолог – встречи Байдена и Путина там боятся, потому что не дай бог договорятся. Им это не нужно. Второй момент – Украина больше всех переживала за наш суверенитет. Каждую неделю у них заявления: мы так переживаем, так переживаем. А сами потеряли свой суверенитет. Это в Украине звонят президенту Зеленскому и говорят, кого поставить генпрокурором, кого поставить министром. Это внешнее управление. Вдумайтесь, чтобы Лукашенко кто-то так позвонил! 

Алена Сырова, СТВ: 
Если с Украиной понятно, то Латвия здесь причем? Почему Латвия себя так ведет? 

Олег Гайдукевич об Украине: встречи Байдена и Путина боятся, потому что не дай бог договорятся. Им это не нужно-4

Юрий Воскресенский, политолог: 
Латвия пытается обратить на себя внимание ввиду отсутствия каких-то успехов в экономике или в политике. 

Олег Гайдукевич: 
Шпротов уже нет. 

Кирилл Казаков: 
Да, шпроты уже не выпускают, два года назад закрыли последний завод. 

Олег Гайдукевич об Украине: встречи Байдена и Путина боятся, потому что не дай бог договорятся. Им это не нужно-7

Алена Сырова: 
Для этого нужно снять государственный флаг и заменить на тот символ, который они считают нужным? 

Юрий Воскресенский: 
Обратите внимание, что еще, в отличие от других стран, в Латвии именно министр иностранных дел принимал участие в снятии. 

Олег Гайдукевич: 
Это вообще дикость. 

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# Международная политика # общество # Олег Гайдукевич # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Юрий Воскресенский # Джо Байден # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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