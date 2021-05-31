Олег Гайдукевич об Украине: встречи Байдена и Путина боятся, потому что не дай бог договорятся. Им это не нужно

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Почему Украина себя так ведет? Объясняю. Первое – Украине нужно обострение между Россией и Западом по одной простой причине – она выпадает из повестки. Денег не дали, про Украину стали забывать. Нужно обострение.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В НАТО не взяли. Олег Гайдукевич:

Первое обострение пошло на Донбассе, сейчас это обострение. Правильно сказал политолог – встречи Байдена и Путина там боятся, потому что не дай бог договорятся. Им это не нужно. Второй момент – Украина больше всех переживала за наш суверенитет. Каждую неделю у них заявления: мы так переживаем, так переживаем. А сами потеряли свой суверенитет. Это в Украине звонят президенту Зеленскому и говорят, кого поставить генпрокурором, кого поставить министром. Это внешнее управление. Вдумайтесь, чтобы Лукашенко кто-то так позвонил! Алена Сырова, СТВ:

Если с Украиной понятно, то Латвия здесь причем? Почему Латвия себя так ведет?