Олег Гайдукевич об Украине: встречи Байдена и Путина боятся, потому что не дай бог договорятся. Им это не нужно
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Почему Украина себя так ведет? Объясняю. Первое – Украине нужно обострение между Россией и Западом по одной простой причине – она выпадает из повестки. Денег не дали, про Украину стали забывать. Нужно обострение.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В НАТО не взяли.
Олег Гайдукевич:
Первое обострение пошло на Донбассе, сейчас это обострение. Правильно сказал политолог – встречи Байдена и Путина там боятся, потому что не дай бог договорятся. Им это не нужно. Второй момент – Украина больше всех переживала за наш суверенитет. Каждую неделю у них заявления: мы так переживаем, так переживаем. А сами потеряли свой суверенитет. Это в Украине звонят президенту Зеленскому и говорят, кого поставить генпрокурором, кого поставить министром. Это внешнее управление. Вдумайтесь, чтобы Лукашенко кто-то так позвонил!
Алена Сырова, СТВ:
Если с Украиной понятно, то Латвия здесь причем? Почему Латвия себя так ведет?
Юрий Воскресенский, политолог:
Латвия пытается обратить на себя внимание ввиду отсутствия каких-то успехов в экономике или в политике.
Олег Гайдукевич:
Шпротов уже нет.
Кирилл Казаков:
Да, шпроты уже не выпускают, два года назад закрыли последний завод.
Алена Сырова:
Для этого нужно снять государственный флаг и заменить на тот символ, который они считают нужным?
Юрий Воскресенский:
Обратите внимание, что еще, в отличие от других стран, в Латвии именно министр иностранных дел принимал участие в снятии.
Олег Гайдукевич:
Это вообще дикость.
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