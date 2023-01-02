Что изменилось в Беларуси с 2023-го? Собрали все нововведения в законодательстве

Новости Беларуси. С января белорусов ожидает ряд важных нововведений. Доходы бюджетников вырастут. Строить жилье с поддержкой банков станет выгоднее. Еще большую помощь от государства получат те, кто планирует пополнение в семействе. Обо всем по порядку в нашем обзоре в программе Новости «24 часа» на СТВ. Базовая величина, зарплаты и диспансеризация

С начала 2023 года в Беларуси повысился размер базовой ставки до 228 рублей. Это на 10 % больше, чем годом ранее. Вместе с тем выросла базовая величина до 37 рублей. Следовательно, увеличиваются зарплаты, пенсии, размеры некоторых налогов, штрафов, пособий. Надбавка врачам-специалистам теперь положена на 55 % больше. Кстати, теперь каждого из нас ожидает обязательная диспансеризация. Специально под эти цели, чтоб не создавать очереди, уже 3 января откроются отдельные кабинеты. Вернемся к доплатам. Зарплата учителей вырастет на 6 % от оклада, профессорско-преподавательского состава – на 15 %. Молодые специалисты сферы культуры могут рассчитывать на 40-процентную надбавку от оклада. Семейный капитал и строительство жилья

Позаботились также о молодых семьях. В 2023 году многодетные почувствуют увеличение семейного капитала. На его выплату направят свыше 400 миллионов рублей. А еще в этом году белорусам будет легче построиться. Те, кто желает получить собственные квадратные метры в глубинке, смогут использовать расширенный перечень инструментов господдержки. Белорусам, которые мечтают обосноваться в мегаполисе, готовы помочь в наших банках. По некоторым предложениям они заморозили или снизили процентные ставки. Люди с ограниченными возможностями

Также услышали просьбы людей с ограниченными возможностями. С 2023 года им будут возмещать затраты на приобретение средств реабилитации и предоставят персонального ассистента – своеобразного помощника в делах и быту. Услуга рассчитана от 20 до 60 часов в месяц. Лицензирование, налогооблажение, туризм

Есть новации и для представителей деловой среды. С января Беларусь поэтапно переходит на лицензирование через единый портал электронных услуг. Это значит, документы по данному вопросу могут быть поданы в уполномоченные органы лично или по почте, в сфере игорного бизнеса в электронной форме через официальный сайт Министерства по налогам и сборам. Кроме того, отныне отменена упрощенная система налогооблажения. Физлица должны будут уплачивать сбор на профессиональный доход. Также увеличится ставка подоходного налога до 20 %. Те, кто занимается агроэкотуризмом, в течение полугода могут применять ремесленный сбор по-старому. Есть новеллы, которые застрахуют путешественников от финансового риска при форс-мажорах. Электронные обращения