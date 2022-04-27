«Попадёт рука в станок». Как исключить пьянство на рабочем месте и причём здесь спорт

Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть определенные отрасли – это промышленное производство, строительная сфера, сфера транспорта, где особое внимание уделяется охране труда. Александр, скажите, какое место на вашем предприятии занимает сфера охраны труда?

Александр Чекмарев, директор предприятия:

Одно их первых. Во-первых, благодаря помощи профсоюзов мы работаем с трудовыми коллективами. Объясняем, чтобы они к своему здоровью с первую очередь относились добросовестно. Ввели контроль алкотестирования на входе. Потому что не дай бог человек выпивший попадет на территорию предприятия. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Все успешно тест проходят или у вас есть все-таки какие-то прецеденты? Александр Чекмарев:

Если бы честным, да. Попадаются недобросовестные сотрудники после выплаты зарплаты. Юлия Самусенко:

А что делаете дальше? То есть это сразу идет увольнение? Александр Чекмарев:

Нет, составляем акт. Это все очень жестко, строго. Я представитель государственной структуры, в то же время здесь сочетание частного интереса. Наталья Надольская:

Про тонкую грань между интересами бизнеса и охраной труда. Ведь это тоже определенные затраты – алкотестеры. Их же нужно купить и внести в какую-то статью расходов.

Александр Чекмарев:

Абсолютно с вами согласен. Но это несоизмеримые затраты по отношению к тому, что может произойти. Если нетрезвый человек – попадет рука в станок. Я понесу колоссальные потери как руководитель предприятия. Наталья Надольская:

Вы как раз пример того руководителя, который сознательно подходит. Александр Чекмарев:

Да, потому что я умею считать. Правильнее вложить – во-первых, и спишь спокойно. Во-вторых, я стараюсь приобщить, так как сам большой любитель спорта – хоккей, бокс – сам стараюсь быть в форме. Я для сотрудников создал летнюю такую спортивную площадку – брусья, перекладина, грушу повесил. Своим примером после работы показываю. Давайте я вас, имея опыт, тоже буду привлекать к спорту. Потихоньку кто-то начинает подтягиваться на турнике. Мне нравится работа с людьми. Когда люди сознательно приходят к тому, что здоровый образ жизни – это здорово. Приходить на предприятие трезвым – это нормально. Большое спасибо профсоюзам, подходу нашего Министерства архитектуры и строительства. Лично министр Руслан Викторович Пархамович тоже очень помогает в общеорганизаторских мероприятиях.

Юлия Самусенко:

Александр, а вы заметили каике-то положительные подвижки после того, как ввели систему с алкотестерами? Меньше стало таких прецедентов? Александр Чекмарев:

Конечно, потому что мы достаточно строго караем за то, что люди приходят с остаточным явлением после принятия алкоголя. Если он приходит вообще в алкогольном опьянении – это вплоть до увольнения. Юлия Самусенко:

Видите, система работает. Может быть, стоит предпринимателям внедрять? Александр Чекмарев:

Запретили полностью отмечание любых праздников на рабочем месте. Конечно, тортик – это приветствуется, отмечание дней рождений. Все-таки надо как-то сплачивать коллектив. В обеденный перерыв, я не вижу ничего плохого, если попьют чай с бутербродами – все нормально. Юлия Самусенко:

Алкоголь недопустим, мы поняли. Александр Чекмарев:

Да.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Тоже есть большой нюанс. Правильно было сказано – работа ведется. Но она в первую очередь будет эффективна тогда, когда работник через проходную прошел и находится в замкнутом пространстве – цех, участок, завод. Если взять статистику, главные поставщики несчастных случаев в состоянии алкогольного опьянения – к сожалению, это АПК. Наталья Надольская:

АПК – это что? Павел Манько:

Агропромышленный комплекс. Потому что тракторист, машинист или водитель с утра получил путевку, поехал по своим делам – его никто не контролирует. Когда человек, знает, что находится под контролем, то он уже меньше нарушает, меньше отходит вправо, влево и строго следует своим инструкциям, которые у него должны быть.