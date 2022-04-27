«Курят в неположенном месте». Какие нарушения чаще всего совершают работники на производстве?
Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Ольга, какие вообще самые распространенные нарушения среди работников?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Курят в неположенном месте?
Ольга Митракова, начальник отдела охраны труда, экологии, пожарной и промышленной безопасности:
Это пожарная безопасность.
Юлия Самусенко:
Мне кажется, самое простое такое нарушение.
Ольга Митракова:
Наверное, в принципе, неиспользование в полной мере средств индивидуальной защиты зачастую бывает. Несоблюдение инструкций по охране труда. Очень часто пренебрегают алгоритмом, который прописан в инструкции по охране труда. Это, наверное, тоже один ключевой момент.
Наталья Надольская:
Наверное, отдельной строкой стоит пьянство на рабочем месте? Я знаю, что с принятием Декрета Президента были какие-то подвижки в этом вопросе. Когда просто директивно запретили пить на рабочих местах, отмечать дни рождения, какие-то мероприятия. Улучшилась ситуация с травматизмом по вине пьянства?
Ольга Митракова:
По вине пьянства – да, однозначно. Она уменьшилась, потому что стали контролировать больше, приборный контроль проводить. Медицинское освидетельствование, если есть основание полагать, что он [работник – прим. ред.] находится в состоянии алкогольного опьянения. Но никто не отменял того, что все имеет место быть. После получения заработной платы немножечко загулял человек.
Наталья Надольская:
Они могут не пить на работе, а уже прийти подшофе, например, на работу.
Ольга Митракова:
Остаточное покажет, совершенно верно.
Александр Чекмарев, директор предприятия:
Поэтому и надо проводить приборный контроль.
Юлия Самусенко:
А почему вообще с этим сложно бороться?
Наталья Надольская:
Потому что выпить людям хочется.
Ольга Митракова:
Это болезнь, которую контролировать уже нельзя.
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