«Курят в неположенном месте». Какие нарушения чаще всего совершают работники на производстве?

Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Митракова: Наверное, в принципе, неиспользование в полной мере средств индивидуальной защиты зачастую бывает. Несоблюдение инструкций по охране труда. Очень часто пренебрегают алгоритмом, который прописан в инструкции по охране труда. Это, наверное, тоже один ключевой момент.

Наталья Надольская:

Наверное, отдельной строкой стоит пьянство на рабочем месте? Я знаю, что с принятием Декрета Президента были какие-то подвижки в этом вопросе. Когда просто директивно запретили пить на рабочих местах, отмечать дни рождения, какие-то мероприятия. Улучшилась ситуация с травматизмом по вине пьянства?

Ольга Митракова:

По вине пьянства – да, однозначно. Она уменьшилась, потому что стали контролировать больше, приборный контроль проводить. Медицинское освидетельствование, если есть основание полагать, что он [работник – прим. ред.] находится в состоянии алкогольного опьянения. Но никто не отменял того, что все имеет место быть. После получения заработной платы немножечко загулял человек.

Наталья Надольская:

Они могут не пить на работе, а уже прийти подшофе, например, на работу.

Ольга Митракова:

Остаточное покажет, совершенно верно.