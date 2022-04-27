«Заводить отношения внутри компании нельзя». Как личная жизнь может сказаться на результатах работы?
Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что личная жизнь влияет, как бы это странно и банально, может быть, ни звучало, на безопасность труда. Потому что, если человек расстроен, если его жена накрутила с утра – он пришел весь на взводе. Я знаю, что раньше как-то могли даже на собраниях разбирать семейные неурядицы определенного работника. Сейчас работодатель вмешивается в личную жизнь, контролирует, во всяком случае, эти процессы?
Светлана Ковалева, начальник отдела поддержки предпринимательства:
Это, наверное, решается уже просто на уровне чисто человеческих отношений.
Александр Чекмарев, директор предприятия:
На уровне общения, если человек тебе доверяет как руководителю. Я никогда не отказываюсь от общения, и обращаются работники.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что сейчас в современных компаниях есть даже не негласное, очень такое четкое правило от руководителей: заводить отношения внутри компании нельзя. То есть нельзя приводить, например, свою девушку на работу, жену и работать в одном месте запрещается.
Наталья Надольская:
На лесопилке однозначно нельзя приводить девушку на работу. Потому что, может быть, не только фалангу пальца потерять, но и что-нибудь еще поважнее.
Юлия Самусенко:
То есть отношения на рабочем месте запрещены. Как вы к этому относитесь? Вы считаете это помогает удачно работать предприятию?
Павел Манько, главный технический инспектор труда Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
В первую очередь работник пришел на работу, чтобы выполнить работу, за которую ему впоследствии заплатят. Если он будет отвлекаться на какие-то посторонние…
Юлия Самусенко:
А если он не будет отвлекаться?
Павел Манько:
Давайте так, что любой человек, если есть какие-то отношения, все равно будет отвлекаться. То есть это уже скажется, помимо того, на качестве его работы, так на его безопасности. Поэтому тут есть и плюсы, и минусы.
Александр Чекмарев:
Нигде не приветствуются служебные романы. Личные отношения не должны переходить за грань чего-то допустимого. Например, возможны личные отношения, когда действительно придет кто-то посоветоваться. Не каждый день, естественно, а при создании семь, в жизни сложной ситуации.
Наталья Надольская:
А я придерживаюсь той точки зрения, что личные отношения могут и стимулировать работника.
Александр Чекмарев:
Не буду спорить, бывает.
Наталья Надольская:
Он будет более вдохновленным. Вы знаете, какой красивый репортаж снимет влюбленный оператор?
Ольга Митракова, начальник отдела охраны труда, экологии, пожарной и промышленной безопасности:
Если влюбленный – да, согласна.
Светлана Ковалева:
Не зря же создаются семейные бизнесы.
Татьяна Дудина, инженер по охране труда:
Были такие предприятия, в которых просто семьями работали, и хорошо работали.
Юлия Самусенко:
Контакт уже налажен, есть тесные связи.
Татьяна Дудина:
И сейчас есть такое. Просто, мне кажется, все зависит от самого человека.
Юлия Самусенко:
От руководителя.
Татьяна Дудина:
От руководителя и самого человека. Если он пришел на работу действительно работать, зарабатывать деньги, которые необходимы для семьи, то какие выяснения отношений на работе должны быть?
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