«Заводить отношения внутри компании нельзя». Как личная жизнь может сказаться на результатах работы?

Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что личная жизнь влияет, как бы это странно и банально, может быть, ни звучало, на безопасность труда. Потому что, если человек расстроен, если его жена накрутила с утра – он пришел весь на взводе. Я знаю, что раньше как-то могли даже на собраниях разбирать семейные неурядицы определенного работника. Сейчас работодатель вмешивается в личную жизнь, контролирует, во всяком случае, эти процессы?

Светлана Ковалева, начальник отдела поддержки предпринимательства:

Это, наверное, решается уже просто на уровне чисто человеческих отношений.

Александр Чекмарев, директор предприятия:

На уровне общения, если человек тебе доверяет как руководителю. Я никогда не отказываюсь от общения, и обращаются работники. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что сейчас в современных компаниях есть даже не негласное, очень такое четкое правило от руководителей: заводить отношения внутри компании нельзя. То есть нельзя приводить, например, свою девушку на работу, жену и работать в одном месте запрещается. Наталья Надольская:

На лесопилке однозначно нельзя приводить девушку на работу. Потому что, может быть, не только фалангу пальца потерять, но и что-нибудь еще поважнее. Юлия Самусенко:

То есть отношения на рабочем месте запрещены. Как вы к этому относитесь? Вы считаете это помогает удачно работать предприятию?

Павел Манько, главный технический инспектор труда Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

В первую очередь работник пришел на работу, чтобы выполнить работу, за которую ему впоследствии заплатят. Если он будет отвлекаться на какие-то посторонние… Юлия Самусенко:

А если он не будет отвлекаться? Павел Манько:

Давайте так, что любой человек, если есть какие-то отношения, все равно будет отвлекаться. То есть это уже скажется, помимо того, на качестве его работы, так на его безопасности. Поэтому тут есть и плюсы, и минусы.

Александр Чекмарев:

Нигде не приветствуются служебные романы. Личные отношения не должны переходить за грань чего-то допустимого. Например, возможны личные отношения, когда действительно придет кто-то посоветоваться. Не каждый день, естественно, а при создании семь, в жизни сложной ситуации. Наталья Надольская:

А я придерживаюсь той точки зрения, что личные отношения могут и стимулировать работника. Александр Чекмарев:

Не буду спорить, бывает. Наталья Надольская:

Он будет более вдохновленным. Вы знаете, какой красивый репортаж снимет влюбленный оператор?

Ольга Митракова, начальник отдела охраны труда, экологии, пожарной и промышленной безопасности:

Если влюбленный – да, согласна. Светлана Ковалева:

Не зря же создаются семейные бизнесы.