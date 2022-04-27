«Может применяться в любой отрасли». Что такое концепция нулевого травматизма?

Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
За сухими цифрами погибших и травмированных на рабочем месте, стоят, безусловно, трагедии отдельно взятых семей. Долгое время считалось, что это неизбежность, с которой приходится мириться, я думаю, на каких-то определенных производствах. Однако в мире меняется все. В 2017 году на Всемирном конгрессе по безопасности и гигиены труда в Сингапуре была запущена концепция нулевого травматизма. Она может применяться в любой отрасли, на любом рабочем месте.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Здесь, кстати, Беларусь не осталась в стороне. Внедрение концепции прописано в Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. Павел, к вам вопрос. Что представляет собой вообще концепция нулевого травматизма и почему она в сфере интересов именно профсоюзного движения?
Павел Манько, главный технический инспектор труда Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
Вы правильно сказали, что, подписав генеральное соглашение, мы поддерживаем принципы концепции и семь золотых ее правил. Забегая вперед, сразу говорю: все эти золотые правила сводятся к двум – производственная и технологическая дисциплина. Сводится это к тому, что наниматель, специалисты должны быть примером в деле создания здоровых, безопасных условий труда, в деле соблюдения охраны труда. Этот пример должны распространять в том числе на своих работников. В продолжение этой темы у нас есть государственная программа «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы. Там есть такое мероприятие – проведение Недели нулевого травматизма. В 2021 году, если мы один раз в год провели Неделю нулевого травматизма, то в 2022 году – два раза. То есть на каждом региональном, территориальном, отраслевом уровне уже запланированы две Недели нулевого травматизма.
Наталья Надольская:
А что это? Это распространение информации или привлечение внимания людей?
Павел Манько:
Если взять всю структуру нашего государства – республика, область, район, город, отрасль, определенная организация. Министерства, ведомства по отраслевому принципу Неделю нулевого травматизма запланировали. На территориальном уровне, то есть район, область – уже тоже эта работа проведена.
Что это будет? То есть в течении этого периода объявлена Неделя нулевого травматизма. В этот период проводятся обучающие семинары, семинары-совещания. Уделяется большое внимание вопросу охраны труда, именно созданию условий здоровых и безопасных. На производстве, в организациях уделяется внимание, как работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, как их применяют. Как средства коллективной защиты применяют. Проводятся все мероприятия для того, чтобы избежать травмирования в данный период и в последующем. Потому что человек, когда находится под контролем, его контролируют действия, понимает, что от его работы зависит в первую очередь жизнь и здоровье. А это самое ценное у нас на Земле. От него будет зависеть, как он будет безопасно выполнять ту или иную работу или порученное задание. Он понимает, что неделька прошла, а моя жизнь еще впереди – значит, я должен все время это соблюдать.
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