«Может применяться в любой отрасли». Что такое концепция нулевого травматизма?

Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

За сухими цифрами погибших и травмированных на рабочем месте, стоят, безусловно, трагедии отдельно взятых семей. Долгое время считалось, что это неизбежность, с которой приходится мириться, я думаю, на каких-то определенных производствах. Однако в мире меняется все. В 2017 году на Всемирном конгрессе по безопасности и гигиены труда в Сингапуре была запущена концепция нулевого травматизма. Она может применяться в любой отрасли, на любом рабочем месте. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Здесь, кстати, Беларусь не осталась в стороне. Внедрение концепции прописано в Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. Павел, к вам вопрос. Что представляет собой вообще концепция нулевого травматизма и почему она в сфере интересов именно профсоюзного движения?

Павел Манько, главный технический инспектор труда Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Вы правильно сказали, что, подписав генеральное соглашение, мы поддерживаем принципы концепции и семь золотых ее правил. Забегая вперед, сразу говорю: все эти золотые правила сводятся к двум – производственная и технологическая дисциплина. Сводится это к тому, что наниматель, специалисты должны быть примером в деле создания здоровых, безопасных условий труда, в деле соблюдения охраны труда. Этот пример должны распространять в том числе на своих работников. В продолжение этой темы у нас есть государственная программа «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы. Там есть такое мероприятие – проведение Недели нулевого травматизма. В 2021 году, если мы один раз в год провели Неделю нулевого травматизма, то в 2022 году – два раза. То есть на каждом региональном, территориальном, отраслевом уровне уже запланированы две Недели нулевого травматизма.