Во Франции фермер узнал, что уже 32 года числится мертвым

Во Франции скандал – бюрократический: фермер из Верхней Луары 32 года значится в документах как покойник – теперь его предприятие под угрозой ликвидации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ошибку обнаружил местный суд, но попытки ее исправить пока не дали результата. Проблема затрагивает и другие страны: в Греции 9 тысяч фермеров не получили субсидий из-за халатности агроагентства, а в Болгарии вскрыли схему мошенничества с сельхозсубсидиями. При этом треть европейских аграриев тратит на бюрократию до шести рабочих дней в год.