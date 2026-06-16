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Во Франции фермер узнал, что уже 32 года числится мертвым

16 июня 2026 07:01
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Во Франции скандал – бюрократический: фермер из Верхней Луары 32 года значится в документах как покойник – теперь его предприятие под угрозой ликвидации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции фермер узнал, что уже 32 года числится мертвым-2

Ошибку обнаружил местный суд, но попытки ее исправить пока не дали результата. Проблема затрагивает и другие страны: в Греции 9 тысяч фермеров не получили субсидий из-за халатности агроагентства, а в Болгарии вскрыли схему мошенничества с сельхозсубсидиями. При этом треть европейских аграриев тратит на бюрократию до шести рабочих дней в год. 

# Новости Франции

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