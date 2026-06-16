Коммерческий космический сектор Китая входит в фазу быстрого роста. В первом квартале несколько публичных компаний сообщили о заметном восстановлении выручки. Производители ракет, спутников и ключевых подсистем получили больше заказов благодаря развертыванию новых орбитальных группировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегменты, которые работают с материалами, компонентами и наземной инфраструктурой, первыми перевели новые контракты в реальные доходы. Но часть компаний пока остается в стадии активных разработок – они делают ставку на будущие технологии, а не на текущую прибыль. К концу 2025 года в Китае работало более 600 коммерческих космических предприятий. Финансирование отрасли за год выросло на треть. Общая оценка сектора превысила триллион юаней.

Коммерческое космическое направление два года подряд включено в правительственный отчет. А 15-я пятилетка ставит задачу ускорить превращение Китая в космическую державу. На рынке капитала сектор стал одним из приоритетов индекса STAR. Более 10 компаний готовят IPO в 2026 году. Эксперты отмечают: интерес инвесторов смещается от идей к реальным возможностям – получению заказов, массовому производству и коммерческому результату.